Los juristas celebran la renovación del Tribunal Constitucional: "Recuperamos el prestigio"

El Consejo General del Poder Judicial ha elegido este martes por unanimidad a César Tolosa y María Luisa Segoviano magistrados del Tribunal Constitucional después de que los vocales del bloque progresista hayan decidido sumar sus votos a los del sector conservador para desatascar la renovación del TC.

Tolosa y Segoviano fueron propuestos por los diez vocales conservadores, mientras que los progresistas apostaron desde el principio por el magistrado José Manuel Bandrés. Sin embargo, este martes han acordado dar su apoyo en bloque a los candidatos del sector conservador para desatascar la renovación del TC, pendiente desde junio, según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Carlos Vidal, profesor de Derecho Constitucional y celebra que "por fin algo funciona" porque los ciudadanos estaban "hartos de la situación". "Me parece buena noticia que se haga por unanimidad", considera Vidal, porque "los representantes dieran la sensación de unidad".

"Esto debería hacer reflexionar si la reforma debe continuar o no", reflexiona el profesor. Actualmente todavía no se ha puesto en marcha, por lo que el docente cree que "no debería ni siquiera presentarse" porque "quedaría desvirtuada". Vidal critica que estas enmiendas se introdujeron "sin saber lo que iba a ocurrir hoy, no va en la línea de lo que requiere Europa ni nuestra propia Constitución". El jurista cree que "es la oportunidad" para que la reforma "no llegue al Congreso".

Vidal, que conoce a la nueva miembro del TC, cree que "Segoviano ha demostrado tener independencia de criterio" y además "es una persona íntegra". Ella desconoce que no se lo esperaba pero "ha sido una alegría". Sobre ella explica que "es una persona muy identificada con los movimientos feministas", por lo que puede llegar a tener afinidad con María Luisa Balaguer.

Gracias a esta decisión, "recuperamos el prestigio para las personas que tienen que pasar a formar parte del Tribunal Constitucional", opina Vidal. "Sube el nivel", añade, y "es bueno para las instituciones".

Hay alguna coincidencia en los tiempos. El discurso del Rey en Nochebuena fue, a ojos del profesor, "bastante claro en la parte del discurso en la que se refería a las instituciones". "hay algunos que no lo han entendido" "hay una parte muy interesante y muy llamativa" "de un llamado a las instituciones para que actúen con lealtad" "un contraste con lo que la clase política española está intentando defender"

Lo siguiente será esperar al Tribunal Constitucional: "En cuanto le llega al TC la notificación por parte del Consejo de la propuesta de los dos magistrados" se podrán en marcha el mecanismo, como explica el profesor. "Lo hará probablemente en estos días", cuenta, en el que "tendrá que verificar la idoneidad". Sobre cuándo podría estar listo, Vidal duda: "Yo no sé si lo hará antes de fin de año".

Teresa García Villanueva es magistrada en Granollers y miembro del comité nacional Francisco de Vitoria. Explica que "es muy positivo este acuerdo para que el TC funcione con total normalidad". García Villanueva considera que "tienen un alto perfil profesional y que no puede cuestionarse" y además valora "que hayan sido nombrados por unanimidad"

La magistrada desea que este "sea el primer paso y se empiece a nombrar magistrados apelando a sus méritos y capacidad". Por eso, considera que "deben abordarse distintas reformas" para "que los vocales del Consejo sean designados por los jueces" y así que sea algo que permita a los jueces fijarse solamente "la trayectoria personal que tengan los candidatos".