Los funcionarios de Bruselas no podrán usar TikTok: ¿Puede obligarme mi empresa a borrar una app del móvil?

No cabe duda de que TikTok es la red social del momento, tanto niños como adultos vivimos enganchados a la pantalla del teléfono consumiendo horas de contenidos que nunca se acaban. Esta aplicación china ha vuelto a ser noticia, en esta ocasión porque la Comisión Europea ha ordenado a sus empleados que desinstalen la aplicación tanto de sus teléfonos corporativos como los personales.

Los trabajadores tienen hasta el 15 de marzo para desinstalar la aplicación de sus dispositivos. Esta decisión ha sido tomada para proteger los datos, y prevenir posibles amenazas de ciberataques. En 'La Tarde', Pilar Cisneros ha querido tratar este tema junto a Borja Adsuara, abogado experto en derecho digital.

¿Está justificada esta decisión?

Tiktok ha dicho que esta suspensión está basada en conceptos erróneos, también ha solicitado una reunión con el objetivo de explicar cómo protegen los datos de todos sus usuarios.

Según el experto, Borja Adsuara, detrás de esta decisión hay lo mismo que impulsó al Congreso de EEUU a decir a sus trabajadores que no tuvieran instalado TikTok: “Yo creo que hay una mezcla de ciberseguridad, no solo de TikTok sino de otras plataformas porque también han aconsejado dejar de usar Zoom. Están todo el rato mirando cuáles son los agujeros de seguridad que pueden traer las aplicaciones de uso popular frente a sistemas de gran seguridad como puede ser la Comisión Europea, el Congreso de EEUU o incluso el Parlamento Europeo”.

Por otro lado, también puede deberse a la suspicacia del momento. Estamos en un momento geopolítico y geostratégico donde la guerra de Ucrania, el posible apoyo de China a Rusia y los recelos que tiene EEUU con China respecto al espionaje influyen: “Digamos que EEUU está presionando a la Unión Europea, para que no solo TikTok sino otras empresas como Huawei en relación con el 5G, no tengan fácil acceso a los concursos públicos, a los ciudadanos. Y de forma racional o no, porque los miedos muchas veces son irracionales o geoestratégicos, pues se están poniendo algunas pegas a aplicaciones chinas”.





¿Son más peligrosas las aplicaciones chinas?

Si tuviera fallos de seguridad peores que otras aplicaciones lo sabríamos porque están vigiladas sobre todo en temas de protección de datos por las autoridades. Es verdad que le han puesto alguna sanción en Francia, de 5 millones, por temas de cookies y que en Gran Bretaña se está hablando de una investigación que podría llegar a 30 millones de euros. Pero también Google, Intagram, Facebook o YouTube han tenido también sanciones de las agencias de protección de datos: “Por lo tanto, en principio no hay pruebas de que sus sistemas de seguridad sean peores que otras aplicaciones. ¿Qué es lo que cambia? Que está la sospecha que detrás de las aplicaciones chinas, siempre está el gobierno chino pero eso es muy difícil de demostrar”.

Al fin y al cabo, con los datos que contamos hoy en día, TikTok es igual que cualquier otra aplicación: “Como con cualquier otra plataforma, cada vez que usamos una aplicación estamos dando nuestros datos. La Unión Europea, justamente aprobó el reglamento general de protección de datos para que todas aquellas empresas europeas y de fuera de Europa que quisieran prestar sus servicios a los ciudadanos europeos, se sometieran a este reglamento y a las autoridades europeas de protección de datos. Y eso ha hecho TikTok como cualquier otra red social”.

El experto ha dejado una reflexión con respecto a este tema: “La diferencia es que cuando nosotros le damos nuestros datos a Google o a Facebook, sabemos que es una gran multinacional americana. Mientras que en TikTok, en una plataforma china, y pensamos que detrás está el gobierno chino. Pero también uno de los problemas que tienen las plataformas norteamericanas es que tienen una ley que se aprobó después del atentado de las torres gemelas es que si el gobierno de EEUU les pide determinados datos, en teoría tienen que colaborar con el gobierno de EEUU. Por lo tanto no hay tanta diferencia”.

¿Mí empresa puede obligarme a desinstalar una aplicación de mí móvil?

El problema no está en el dispositivo en sí, sino para qué se usan esos dispositivos: “El problema es que si te dan un dispositivo que es una herramienta de la empresa, ahí no puedes instalar cualquier aplicación por motivos de seguridad. Si utilizas un teléfono privado pero lo utilizas para acceder al correo de la empresa, eso es una puerta para los hackers. Cada móvil de cada trabajador, muchas veces es una puerta de acceso para los hackers. La gente mezcla cuestiones profesionales y personales, y aplicaciones muy segurizadas con otras que son un queso gruyere”.

Queda claro, hay que tener cuidado a la hora de abrir ciertas aplicaciones en ciertos dispositivos. Hay que saber diferenciar la vida profesional de la personal, y lo mejor en esos casos es tener dos dispositivos diferentes.