Los españoles somos los que más selfies nos hacemos de toda Europa

728 selfies de media. Ésta es la cantidad de autorretratos que nos hemos hecho los españoles en este 2019, según un estudio de telefonía. Son más que cualquier otro europeo. Estamos por encima de Italia, que se acerca en número, y superamos a Alemania, Francia o Reino Unido, cuya media ronda las 500 autofotos al año.

Pero en esta obsesión por los selfies, tenemos algo positivo. Estamos siguiendo la moda del #NoFilter...o sea, que somo los que menos filtros usamos. Subimos nuestras fotos sin ningún tipo de arreglo, tal cual son, nada de Photoshop ni de retoques.

Pero, ¿por qué tenemos hoy día tanta obsesión por hacernos selfies?

El psicólogo Javier Muñoz ha comentado en La Tarde de COPE: “Nos sacamos tantos selfies porque podemos (entre risas). Lo importante no es solo el selfie sino qué tipo de selfie que no hacemos. La mayoría de selfies que hacemos son actividades con la familia y con los amigos, por eso en el Mediterráneo nos hacemos más selfies”.

“El hecho de que haga buen tiempo favorece a que nos hagamos más selfies porque podemos hacer más actividades. Ahora tú puedes hacer todas las fotos que quieras y no tienes problema porque ahora tiene un móvil en el bolsillo” comenta el psicólogo.

Javier Muñoz: “Las que tienen que ver con las actividades sociales son las más razonables y es el compartir lo que hacemos con los demás en cambio cuando nos hacemos fotos en solitario es una necesidad social de la impostura para demostrar lo que tenemos, lo bien que lo hacemos todo y es es más vender una imagen”.

Javier Muñoz: “Creo que vender nuestra imagen estar, hablar de las cosas que tenemos interesantes y no nuestros defectos”

Javier cree que si analizamos los selfies que nos hacemos nos daremos cuenta de la mayoría de fotos que publicamos no tienen que ver mucho de nuestra vida real. No es lo normal ver un día en el trabajo o de un momento aburrido en la cola del supermercado, vendemos nuestra mejor imagen. “Creo que vender nuestra imagen estar, hablar de las cosas que tenemos interesantes y no nuestros defectos”, concluye Javier.