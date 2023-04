Los efectos del uso excesivo del machismo para todo: "Metemos en el mismo saco lo que es grave y lo que no"

En estos tiempos, todo o casi todo el mundo ha tenido algún comportamiento, ha hecho algún comentario machista, o se le ha acusado de ello. Sobre todo, últimamente estamos presenciado como los políticos en plena época pre electoral se están enzarzando en este debate del "y tú más".

Pero, ¿qué es ser machista? Sin duda, se trata de una cuestión compleja y que puede tener diversas respuestas. "Yo diría que es un concepto social que evidentemente tiene connotaciones jurídicas. Machismo parece ser cualquier cosa, ahora mismo, que incomode o resulte contraria a los intereses del Ministerio de Igualdad, en general, y de la ministra Montero, en particular", comenta la abogada Guadalupe Sánchez.

Recuerda que hubo un intento de concretar el machismo desde un punto de vista jurídico, cuando se aprobó la Ley de Violencia de Género. "El Tribunal Constitucional avaló que no vulneraba derechos como la presunción de inocencia porque entendía que los jueces, en su aplicación, iban a tener en cuenta un elemento subjetivo a la hora de valorar la conducta del acusado, ese ánimo de humillar y someter a la víctima por razón de su sexo". Explica la letrada que "había dos corrientes jurisprudenciales, la que abogaba por esa interpretación, y otra muy distinta que decía que cualquier acto de violencia contra la mujer se considera violencia machista", y esa fue la que terminó triunfando.

Para la presidenta del Partido Feminista, Lidia Falcón, en cambio, el machismo es "principalmente una calificación política y social". "Lo que ha dominado el mundo desde siempre es el predominio del hombre sobre la mujer y, por tanto, conductas que la desprecian y que llegan a agredirla. Señala la política y abogada que el machismo tiene muchas manifestaciones, "no solo las más graves como el asesinato, sino también en el trabajo, en el salario, en los puestos de dirección, este ninguneo continuo."

En cuanto a si estamos utilizando este concepto ya de manera excesiva en estos últimos tiempos, Guadalupe Sánchez considera que "corremos el riesgo de vanalizar lo que es la verdadera violencia. Cuanto todo es machismo, nada lo es".

A nivel social la abogada comenta que existe cierto machismo que, por suerte, se va superando. "Lo que no podemos hacer es recurrir al victimismo constante, porque al final a lo que lleva es a vanalizar a las que sufren verdaderamente conductas degradantes y machistas, y hacer que metamos en el mismo saco lo que verdaderamente es grave y lo que no".

En el ámbito jurídico concretamente, la abogada cree que los jueces deberían tener en cuenta la gravedad de los hechos y no tanto el sexo del autor, algo que bajo su punto de vista en algunos casos no se ha cumplido o no se está cumpliendo. "Es algo que estamos perdiendo", y puede llegar a ser peligroso, sentencia Sánchez. "Cualquier atentado contra la mujer ya es machista con independencia de sí efectivamente subyacía una conducta machista o no", algo con lo que discrepa respecto a la opinión de Lidia Falcón. "No lo minimices porque todos los días nos encontramos con ello, la cosa es que nos demos cuenta", apunta la Presidenta del Partido Feminista.