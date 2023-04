Los docentes advierten sobre la inmersión lingüística en el País Vasco: “Lo más grave es el futuro”

Los hijos de Karmele, Sheila, Carlos o Zuriñe no hablan prácticamente euskera. Son de la generación del 'Modelo A' de enseñanza en el País Vasco... cuando casi todas las asignaturas se aprendían en castellano, y al euskera se le dedicaba dos horas a la semana.

Pero desde hace años el Gobierno vasco ha ido imponiendo un sistema educativo lingüístico que prioriza el euskera frente al castellano a un alumnado que, pese a ser educado en los otros modelos, no llega a aprenderlo del todo...

Ahora el anteproyecto de ley ampliará esa posibilidad. Contempla que al acabar los estudios los alumnos deberán dominar las dos lenguas oficiales al mismo nivel, además de poseer conocimientos al menos de una lengua extranjera.

Ernesto Ladrón De Guevara, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, autor de “Educación y nacionalismo” ha hablado en 'La Tarde', con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. Cree que el modelo lingüístico podría “haber funcionado si no hubiera habido intervención del Gobierno”. Esto se creó “para proteger esos usos se establecieron esos modelos linguisticos” y “la realidad histórica y social de cada territorio”. Critica que “están con la obsesión de reforzar el euskera sí o sí” y que “a pesar de los millones de euros” no ha dado resultado. “Lo que me parece mal es que se obligue”, puntualiza el doctor. Y detalla que “la comprensión verbal ha bajado estrepitosamente”

Ricardo Arana, profesor, escritor y ex asesor del Gobierno vasco cree que “el derecho de elegir la lengua de los aprendizajes principales es una cuestión fundamental”. Pero critica que “ha habido una presión par aque esa elección no sea todo lo transparente”. Y apunta al hecho de que “el uso cotidiano del Euskera está reducido a un 30% de la población” y eso a pesar de que “se escolarizan en euskera el 80% de la población escolar”

Ricardo añade que “una cosa es el conocimiento y otra es el uso” y contrastar “el modelo euskera ideal con el vascohablante no tiene sentido”. Y es que cree que ese “no debe ser el primer objetivo” sino que “debe ser conseguir personas bilingues que escuchen a otra persona y escoger la lengua en la que comunicarse”. Y manda un aviso: “Lo más grave es el futuro que se presenta”.

Ernesto cree que esta legislación “perjudica” porque “Euskadi, en esta comunidad tenemos una lengua que es dispar a la lengua romance castellana”. Al final, “el euskera no hay quien lo entienda” fuera de la Comunidad. Y añade: “Hacerlo así de manera universal sin saber qué alumnos tienes”. De hecho, “cada persona puede tener distintas necesidades” y podría dar lugar a una hecatombe: “El fracaso es grande”

Ricardo opina que “hay unas diferencias muy grandes y no se puede aplicar el mismo modelo” porque existe “una población diversa”.