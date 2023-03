Los artefactos que cada vez aparecen con más frecuencia en las costas gallegas: "Hay peligro real de muerte"

Este lunes, 13 de marzo, a eso de las 10:00h unos pescadores de la Ría de Arosa vieron en el agua lo que a primera vista parecía una embarcación a la deriva.

Los tripulantes que avistaron este objeto flotante, alertaron a los diferentes cuerpos de seguridad: la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y la Policía. Rápidamente, se comprobó que se trataba de otro narcosubmarino similar al encontrado en 2019 en la Ría de Aldán, también en Galicia.

En aquel entonces el submarino escondía droga ensu panza, y en esta ocasión aún no se ha podido comprobar. Según los primeros intentos, todo apunta a que no contiene droga en su interior, pero no se podrá confirmar del todo hasta que se extraiga el vehículo del agua. Aún no ha sido posible debido al fuerte oleaje que ha habido en las últimas horas.

En 'La Tarde' han querido conocer todos los detalles de esta investigación, y para ello, Pilar Cisneros ha charlado con los dos colaboradores en asuntos de sucesos, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz.

La historia se repite

Cuando se produjo el hallazgo del narcosubmarino de Aldán en 2019, se pensó que se trataría de un hecho aislado, pero parece que no es así. Pablo Muñoz, ha explicado los detalles: “La Policía venía advirtiendo desde principios de los 2000 de que las grandes redes del narcotráfico utilizaban narcosubmarinos para introducir grandes cantidades de cocaína, entre 3 y 5 toneladas cada vez en función del tamaño de la embarcación. Cuando lo decían, pocos lo creían pero fíjate que ya en 2009 se detectó en las Rías Bajas un primer semisumergible, rudimentario, diseñado para ir a cargar la droga hasta un barco nodriza y volver a la costa. La Policía calcula que en los últimos años ha llegado a nuestras costas uno de estos narcosubmarinos cada seis meses, pero que últimamente ha subido la frecuencia”.

Parece que esta práctica por parte de los narcotraficantes no es algo exclusivo de nuestro país, y muchos de estos dispositivos han acabado en el fondo del mar: “Según fuentes, hay un narco que asegura que en la zona de las Azores hay más de cien de estos arfectactos hundidos, aunque la Policía cree que es una cifra algo exagerada y creen más ajustado hablar de decenas de embarcaciones. Con todo, podemos concluir sin ninguna duda que estamos ante un modo de actuar muy consolidado”.

El sumergible de la Ría de Arosa

La colaboradora, Cruz Morcillo, ha expuesta los detalles del artefacto y las similitudes que tiene con el encontrado en el año 2019: “Tiene un tamaño muy similar de tamaño al de la Ría de Aldán, tiene unos 20 metros de eslora, pero sin embargo es de mejor calidad, es más sofisticado. Se cree que llevaba a tres individuos de tripulación a lo sumo, aunque pueden ser solo dos, y que llevaba un alijo de algo más de dos toneladas de cocaína. La hipótesis es que esa droga está relacionada con el reciente hallazgo de dos planeadoras varadas en Ribeira; si eso es así, los narcos habrían podido llegar hasta el semisumergible, cargar la droga en las embarcaciones y rescatar a los tripulantes para llevarlo todo hasta la costa. Pero lógicamente hay que esperar a las investigaciones para aclarar este punto”.

Ahora que hay una investigación abierta, hay cierto interés por conocer cuáles son los siguientes pasos que se van a seguir. Pablo Muñoz, los ha expuesto: “Es importante, lo primero, que se haga una inspección a fondo de su interior. Está previsto que la gente de Policía Científica sea la que suba a bordo para poder detectar huellas y restos de ADN, que podrían dar pistas definitivas sobre la tripulación y, en consecuencia, de la organización a la que pertenecen. No obstante ya hay trabajo avanzado, porque el Greco de Galicia de la Policía ya investigaba desde hace tiempo a una potente organización de narcotraficantes que opera en Galicia y que tienen todas las papeletas de estar detrás de este semisumergible. De hecho, en esas indagaciones se han conseguido indicios de que se preparaba una operación de esta naturaleza. Hay que tener en cuenta que necesariamente la red de narcos responsable del semisubmarino tiene que ser de nivel, y de esas no hay muchas en Galicia”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El abandono de los artefactos

Es curioso ver cómo abandonan estos semisumergibles si tenemos en cuenta que no son nada baratos. Cruz, conoce sus costes de producción y de dónde provienen: “Cuestan en torno a un millón de euros y se fabrican en astilleros de Brasil y Venezuela que están especializados en eso. El hecho de que los abandonen se debe a que en el conjunto de la operación eso es calderilla, porque la carga que llevan está valorada en más de 20 millones. Intentar utilizarlos otra vez supone pasar por la peligrosidad de volver a cruzar el Atlántico, para lo que no hay muchos voluntarios, y además aumenta el riesgo de ser descubiertos. Así que lo más seguro es deshacerse de ellos. La tripulación cobra según cual sea su misión. Un patrón avezado estaría en torno a los 200.000 euros, una cifra que baja de los 100.000 en el caso de los novatos. El resto se lleva unas decenas de miles de euros. No hay ni camastros, ni servicios, el aire está viciado y las posibilidades de sufrir una avería y quedar a la deriva en alta mar, a donde nadie te va a ir a rescatar, son altas”.

Un viaje lleno de peligros

Cualquier avería o error mecánico en el artefacto puede supone un muerte casi asegurada. Pablo ha expuesto los riesgos que existen y algún ejemplo que ha terminado mal: “Hay peligro real de muerte. Hace tres o cuatro días se encontró en Nadiño, en Colombia, un narcosubmarino en cuyo interior estaban los cadáveres de dos ocupantesy dos tripulantes heridos. Así que no sería extraño que entre esas decenas de semisumergibles que hay en el fondo del mar en la zona de las Azores del que hablaba ese narco que te comentaba antes haya también individuos que han perdido la vida en la travesía. Y para que te hagas una idea de que esta forma de operar de las organizaciones de traficantes es cada vez más frecuente, te diré que hace solo 15 días se detectaron otros dos semisumergibles en Venezuela, y el destino de ambos era Europa. Insisto, esto ocurrió hace solo un par de semanas, así que es evidente que cada vez hay más”.

¿Quién hay detrás de esta flota de la droga?

Ya había una investigación abierta, y se cree que pronto pueden encontrar a los cabecillas de estas travesías. Pablo explica cómo podrían hacerlo: “La Policía cree que sí, porque ya había una investigación previa avanzada, con esos datos de que iban a traer un semisumergible. De todas formas es un trabajo difícil, como se demostró en el caso de la Ría de Aldán, en el que solo se ha podido imputar a la tripulación y a los dos tipos que intentaron rescatarlos, pero que no habían organizado la operación, sino que fueron contactados por esos tripulantes como última opción de salvarse ellos y la cocaína. Se sabe que organización estuvo detrás, pero no se han conseguido las evidencias judiciales para imputarles estos hechos”.

Una investigación que sigue abierta, y una flota de submarinos dedicada al tráfico de drogas que parece que tiene los días contados. En COPE seguiremos las novedades de este caso.