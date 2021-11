Los agricultores avisan de la subida de precios en COPE: "Aún no ha llegado al cliente final"

Fernando de Haro se ha desplazado hasta la finca Santa María, en la vega del Tajo, cerca de Gredos para hablar con Daniel, el propietario de una finca de regadío. Y es que desde COPE se está desplegando una programación especial para este jueves en la que se acerca el problema del alza de los precios en la cesta de la compra. No en vano, Daniel le ha explicado a Fernando que el consumidor final todavía no ha llegado a notar la realidad de unas subidas en el coste de las materias primas que las empresas agrícolas ya están asumiendo.

Ha sido el mismo Daniel quien ha relatado cómo en su caso es necesario el uso de un tractor de alta potencia para sacar un mayor rendimiento del aprovechamiento de la finca. Circunstancia que le lleva a un aumento de los costes.

"El 1 de octubre marca un inicio de nueva campaña y estamos acabando de recolectar los últimos cultivos de la campaña anterior y preparando los cultivos para la siguiente campaña", comentaba Daniel. La necesidad de regar conlleva un gran uso de electricidad, por lo que calculan que el precio podría subir entre un 30 y un 35 %.

Fernando de Haro ha podido ser testigo de cómo "la falta de suministros" es una realidad palpable en los campos de cultivo de nuestro país. "Se está notando, aparte de que los precios se han disparado", resumía Daniel en declaraciones a COPE en este especial en el que se están analizando las claves de por qué ha aumentado el precio de la cesta de la compra. "La materia prima ha subido, el coste energético y de transportes ha subido", insistía Daniel, que añade que es la falta de abono la que retrasa todos los procesos y que este no estará disponible hasta el mes de diciembre.

El precio final de los productos podría seguir subiendo

"Nosotros no podemos subir los precios", ha asegurado Daniel sobre si el aumento de gastos repercute o no en la cesta de la compra. Y es que aunque el control de lo que cuesta la cesta de la compra no está en manos de los agricultores, resulta evidente, y así se ha podido constatar esta jornada en COPE que el encarecimiento de la energía y de las materias primas auguran un panorama de alza de precios.

"Aún no se ha repercutido al cliente final la subida de los precios y la está asumiendo el empresario", ha asegurado Daniel ante las preguntas de Fernando de Haro quien ha podido conocer de primera mano cómo estos empresarios del campo están llegando a registrar pérdidas.

Daniel no ha augurado un buen futuro para esta situación: "No hay previsión de que pare [el alza de precios], se esperan unos meses de subida al hablar con clientes y proveedores y no se espera que se estanquen los precios", ha relatado en conversación con Fernando de Haro en un programa especial de 'La Tarde' de COPE que te está acercando la realidad del campo español y las consecuencias que el aumento de los precios está teniendo en nuestra compra de cada día.