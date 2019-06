Lluis Ballester, en 'La Tarde': “Los jóvenes creen que el sexo se limita a lo que ven en el porno”

Hasta un 70% de los jóvenes de España han tenido acceso o han visto el “nuevo porno”, cada vez más visitado a edades más temprana. Un estudio de la Universidad Islas Baleares determina que los chicos suelen empezar a ver el porno a la edad de 14 años, mientras que las chicas lo hacen casi a los 16 años. Es la edad de recuerdo habitual en el que se encuentran las primeras imágenes. No todos lo hacen, eso sí, pero es habitual, ya que entorno al 25-30% lo confiesan. O lo ven cada día o con frecuencia, de manera que forma parte de sus vidas. El móvil es la vía de acceso fundamental, normalmente con búsquedas de palabras relativamente aproximadas.

En La Tarde de COPE hablamos con Lluis Ballester, uno de los autores del estudio. “Si tienes un móvil, ves que lo primero que te sale si pones “tetas” o “culo”, lo primero que te sale es pornografía o prostitución”. Y es que este experto apunta a la educación sexual y a su falta de respuestas como consecuencia de esta eclosión del porno. “La experimentación seguiría existiendo si hubiera esa educación apropiada, lo que no existirían son los superusuarios que son: chicos y chicas con frecuentación diaria de más de una hora, lo que tiene consecuencias”.

En el porno no hay palabras o discurso como si podría haber en una película con una escena de seducción. “Ya el porno no tiene título ni historia. Empieza como sabemos y acaba como sabemos, por lo tanto hay graves dificultades para que los chicos y chicas tengan modelos para poder aprender a relacionarse con palabras” explica Ballester. Por ello, como explica el autor del estudio, pueden creer que “el sexo se limita a lo que ven en la pantalla, creen que lo que está fuera del porno no existe”, por ello creen que le están contando chorradas. “Hay una relación estadística con el estímulo de la violencia del sexo aunque no se puede demostrar que exista una causa, pero un niño que con 14 años no para de ver actos de violencia sexual de varios hombres sobre una mujer lo termina por normalizar” concluye Ballester.