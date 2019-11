Lidia: "Hoy en día no es fácil encontrar a alguien que devuelva 2.000 euros en décimos"

Es día 22 de diciembre y eres de los que reparte encima de la mesa los décimos de la Lotería de Navidad que tienes en juego por si del bombo sale el tuyo y te llevas un premio. Pero cuando echas mano a coger los décimos resulta que no están, que los ha perdido o que te los han robado y no sabes ni cuando. Entonces, puede ocurrir que si quien los ha encontrado es una barrendera de Alcorcón estarán a buen recaudo. Porque es que eso es exactamente lo que ha pasado.

Una trabajadora de los Servicios Municipales de Alcorcón, cuando estaba barriendo las calles, se encontró nada más y nada menos que cien décimos de Lotería de Navidad. Estaban en un sobre y lo que hizo fue llevarlos a la comisaría. Estos décimos eran de la Asociación de Amigos de Hoyos de Miguel Muñoz, un pequeño pueblecito de Ávila, que los acababan de comprar en una administración del Alcorcón. Eran 2.000 euros en lotería. Lidia Sánchez es directiva de esta Asociación de Amigos de Hoyos de Pedro Muñoz. Y Regino es a quien se le cayeron esos décimos pero que gracias a la generosidad de esta barrendera es algo que ha quedado en anécdota.

Regino ha afirmado en La Tarde de COPE: “A mí me los entrego uno de allí, del pueblo, que me había dicho que me los quedará para luego venderlos yo. Lo metí entre la chaqueta debajo del brazo y cogí el móvil. Probablemente se me cayeron cuando iba a subir al metro”. “Después de salir de la administración estuvimos dando una vuelta por Alcorcón y tomando vino con un amigo. Después fui camino del metro y ahí fue cuando lo perdí. Luego volví por donde había venido y al final tuve que ir a la Administración a comentar que los había perdido”, comenta Regino.

Regino pensó lo mejor era comentárselo a la Asociación y que habría que denunciar la desaparición de los décimos.

Lidia:“Jugamos a la lotería porque el pueblo es muy pequeño, para mantenerlo vivo"

Lidia ha explicado como se lo tomaron: “Él una vez vio que no los encontraba me llamó para contármelo y nos llevamos un disgusto... Eran como unos 2.000€ tirados a la basura”. “Jugamos a la lotería porque el pueblo es muy pequeño, para mantenerlo vivo. Cobramos un pequeño donativo por cada décimo para las fiestas del pueblo y demás necesidades que puedan haber”, añade la directiva de la Asociación de amigos de hoyo de Miguel Muñoz.

Lidia y Regino han confesado a la Tarde de COPE: “Le hemos regalado un décimo a la chica que nos devolvió los décimos. Hoy en día no es fácil ver a alguien que encuentre unos décimos o lo que sea y los devuelva”.

Lidia cuenta que la policía se puso en contacto con la Administración de Lotería de Alcorcón y la chica de la limpieza lo dejó en comisaría. Los agentes se dirigieron a la Administración para informarlos y por suerte pudieron recuperar los décimos. “Es como si ya nos hubiese tocado la lotería antes de jugarla”, finaliza la abulense.

¿QUÉ OCURRE SI HAS PERDIDO UN DÉCIMO Y ESTÁ PREMIADO?

Y si tú te encuentras en la misma situación que Lidi, Regino y demás miembros de esta asociación, ¿qué tienes que hacer si no aparecen los décimos y resulta que están premiados?

Pues Loterías y Apuestas del Estado cuenta en su web que para recibir el dinero, el premio tendría que haber sido superior a los 2.500 euros.

Si se verifica que el décimo lo has comprado tú, el siguiente paso es denunciar, por robo o por pérdida, y así se impide que si alguien tiene ese décimo no lo pueda cobrar.

Aunque eso sí, para impedir cobrar ese dinero en este caso el premio tiene que ser superior a 5.000 euros y además debe existir una orden judicial.

Para cobrar un premio superior a 2.500 euros tienes que presentar tu DNI, así si alguien ha robado el boleto, tiene más dificultades de cobrarlo.

Y una recomendación es siempre fotocopiar o hacerle una foto al décimo cuando lo hayas comprado.