Las redes sociales influyen cada vez más en nuestros viajes

Un estudio de Booking revela que el 21 % de los viajeros españoles prefiere alojarse en establecimientos atractivos que puedan fotografiar y mostrar en redes sociales. Un 7% cuelga fotografías de otros viajes cuando están realizando uno nuevo porque se trata de una imagen que consideran más interesante que la del viaje que están haciendo, y un 6% acaba publicando una fotografía de un alojamiento en el que jamás ha estado.

Las redes sociales cuentan historias, y nosotros las utilizamos para contarlas, pero ¿Están cambiando las redes sociales nuestra forma de viajar, y algo más, están cambiando la forma de relacionarnos, de ver o no ver la realidad?

El autor del libro ‘Me desconecto, luego existo’, Isidro Catela asegura que “las redes sociales no están destruyendo y cargándose nuestras experiencias de viaje en todos los casos aunque es cierto que las están modificando en muchas personas de forma muy relevante, especialmente entre los millennials”.

Cada vez es más extraño ver viajeros sin que tengan a mano cualquier tipo de dispositivo móvil, y es que la forma de hacer fotografías durante nuestros viajes tal y como afirma Isidro ha cambiado en los últimos años. “Antes lo primero que hacíamos era fotografiar el paisaje, ahora nos fotografiamos en primer lugar delante del paisaje”.

A Isidro Catela le preocupa que tras un viaje no volvamos viajados porque le estamos poniendo demasiado ombligo y poco corazón. “La experiencia contemplativa se está perdiendo. Hace poco he tenido la oportunidad de estar en Roma en una audiencia del Papa, y desde arriba desde el sacrato veía que las dos imágenes que circulan por la red de los dos últimos cónclaves tomadas en la misma perspectiva. En el del Papa Ratzinger la gente miraba al balcón y con la misma perspectiva desde la Vía Conciliacione como la gente mira al balcón a través de las pantallas. Desde arriba la gente no miraba siquiera a través de las pantallas sino que esperaba a que el Papa pasara por detrás de él para cazarle”.

Isidro Catela cuenta que “nuestra necesidad líquida está muy necesitada de vínculos, vínculos que en las redes sociales son superficiales”.