Las recomendaciones de los expertos para la una vuelta al cole segura sin medidas anticovid

Ya estamos en plena vuelta al cole. Por primera vez en más dos años, los más pequeños podrán volver a clases llenas, sin grupos burbuja o la obligación de llevar mascarilla. El único caso en el que tendrán que llevar la mascarilla de manera obligatoria es en el autobús. No obstante, hay una serie de factores que se recomiendan para evitar la propagación de virus, y más ahora que se acerca el otoño.

Algunas de ellas como el lavado de manos que parece que ha venido a quitarse o la ventilación en momentos puntuales puede ser de gran utilidad para no contagiarse de enfermedades respiratorias ahora que vuelve el frío.

No obstante, hay que recordar que en España menos de la mitad de la población menor de 12 años cuenta con la pauta completa de vacunación. Especial es el caso de los menores de 5 años, que no tienen ninguna dosis ya que no hay vacuna para dicha franja de edad.

Con motivo, de ello Pilar Cisneros ha hablado un rato en 'La Tarde' con Pedro Gorrotxategui, vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, que ha dado sus recomendaciones para prevenir la propagación de enfermedades durante este nuevo curso.

En sus palabras, celebra el final de estas medidas anticovid para que los más pequeños puedan volver a juntarse tanto en clase como en el recreo. No obstante, también ha recomendado que, en caso de que los pequeños no estén bien, o que no vayan a clase o que lo hagan con mascarilla.

También ha aprovechado para recordar que los menores de 12 años que puedan vacunarse y no se hayan puesto la pauta completa aún, que lo hagan para evitar la propagación de virus, ya sea covid u otras infecciones respiratorias, durante este primer curso académico sin medidas anti-covid.