Las empleadas del hogar podrán cobrar por fin la indemnización del paro

Es una de las noticias de la semana: las empleadas del hogar tendrán derecho a cobrar el paro. Se subsana así una desigualdad histórica que afecta a alrededor de medio millón de personas, el 95% de las cuales son mujeres. Se pone fin así a una desprotección criticada por muchos sectores laborales. En su momento, el Gobierno y la Seguridad Social alegaron que la exclusión de las empleadas del hogar del derecho al paro estaba justificada por las condiciones particulares de este sector, con elevadas tasas de empleo y bajas retribuciones, en el que el empleador no es “un empresario profesional, sino un cabeza de familia”. Esta idea, evidentemente, recibió numerosas opiniones a favor y en contra, donde el tiempo ha sido el castigador de estas empleadas del hogar.

En La Tarde de COPE, hemos hablado con los protagonistas de este asunto: las empleadas del hogar. Como Kermeny, una trabajadora del hogar que llegó a España desde Paraguay en 2002. Con 53 años siempre ha tenido trabajo, pero durante 11 años estuvo en la economía sumergida, cobrando en negro. Ahora y desde hace 9 años, tiene contrato y le alegra esta reforma, pero le preocupa algo más importante: "Estoy muy contenta, pero por otro lado me preocupa porque, después de tantos años trabajando y esperando esta medida, si a mi me pasa algo antes del 1 de enero de 2023, no cobraría el paro". Es decir, si a Kermeny la despiden antes de que la ley se haga oficial, no podría recibir la indemnización que se dan a los parados.