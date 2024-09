Lo que Julián Muñoz ha dejado preparado antes de morir para “hundir” a Isabel Pantoja: no es una entrevista

Es, sin lugar a duda, la noticia del día y no es para menos: Julián Muñoz ha muerto hoy a los 76 años. Lo ha hecho en una clínica de Marbella, acompañado de su mujer, Mayte Zaldívar, e hijas, y a causa de un cáncer, como él mismo había definido, “galopante”.

A él se le recuerda por muchas razones, aunque, la que siempre le perseguirá y se está comprobando tras su muerte, es la del 'caso Malaya'. De sobra sabes que el exalcalde de Marbella estuvo condenado y pisó la cárcel por sus tramas de corrupción.

Tramas a las que arrastró a Isabel Pantoja, la famosa cantante que fue pareja del expolítico durante 6 años. Al verse involucrada en el caso, la tonadillera estuvo dos años presa.

Hechas las presentaciones, la noticia era que, tras alegar un delicado estado de salud, el que fue alcalde de Marbella fallecía.

"Yo sabía que tenía un tumor porque soy fumador desde hace 60 años. El tumor se detectó porque me caí, volví a caerme y me rompí la vértebra lumbar 4. A partir de ahí, me hicieron radiografías y varias pruebas, y se detectó un tumor pulmonar. Se detectó en enero con fecha de caducidad, pero no sabemos cuál" explicó él mismo en la última entrevista que hizo en televisión.

Ahora, ha llegado a su fin y con él, también han llegado las polémicas. Y es que el nombre de Julián Muñoz va, innegablemente, unido a las tramas de corrupción y a su relación con Isabel Pantoja.

No es casualidad que De Viernes, el programa de Telecinco, haya anunciado una entrevista póstuma de Muñoz, que pidió encarecidamente que se emitiera tras su muerte. Parece ser que con ella pensaba en una venganza contra la que fue su expareja, Isabel Pantoja.

Sin embargo, como aclara Paloma Barrientos, hay otra cosa que estaba planeada para después de su muerte, que nos dejará sin palabras.

Lo que dejó preparado Julián Muñoz para “hundir” a la Pantoja

Julián Muñoz e Isabel Pantoja se conocieron en 2003, cuando la tonadillera se prestó para hacer una campaña para Marbella. En ese entonces, el alcalde estaba casado con Mayte Zaldívar, a la que le fue infiel con la folclórica.

A partir de ahí, ambos comenzaron una relación que duraría seis años, acabando con la detención de Julián Muñoz. Si antaño paseaban de la mano por las calles de Marbella con una Isabel Pantoja por encima de las cámaras instando a su pareja a enseñar “los dientes”, más tarde acabaría cantando una indirecta aludiendo a que “nunca” volvería con él.

Dicho y hecho, porque su relación acabó como el rosario de la aurora, donde los dardos volaban entre unos y otros. El propio Julián Muñoz llegó a reconocer que se arrepentía de haber mantenido una relación con la Pantoja.

Por eso, parece que planeaba una venganza a largo plazo: una vez él hubiera muerto. Al menos, así lo cuenta la periodista Paloma Barrientos.

“Cuando te estás muriendo, lo que quieres es estar en paz al morir, pero le han escrito un libro de memorias donde no contará todo, pero sí a quién hay que atacar, hundir y quién volver a colocar en el foco: Isabel Pantoja” comenzaba diciendo.

“No te vas en paz, te vas con venganza cobarde, no lo hizo en vida porque el problema a lo mejor era que podían llegar demandas” aclaraba.

Una relación que ha sido turbulenta hasta el final, y que le costó el matrimonio con su mujer Mayte Zaldívar. “Mayte Zaldívar en un programa de televisión habla de comisiones, dijo una frase impresionante porque él era infiel, y dijo de Isabel “antes se tomaba los filetes fura de casa, y ahora se ha traído la vaca a casa”” decía.

Para Paloma Barrientos, ella comenzó la relación con Julián Muñoz sin otro interés que no fuera monetario y él, preso de la adrenalina que le suponía conquistar a una folclórica “inalcanzable”.

La verdad detrás de la elección de Julián Muñoz como alcalde

Julián Muñoz fue elegido como alcalde en 2002, debido a su relación impecable y su “lealtad” con Jesús Gil, otro de los pesos pesados de la corrupción marbellí.

Así lo contaba el periodista especializado en sucesos Pablo Muñoz: “En 2002, Gil es condenado por el 'caso Camisetas', es nombrado alcalde, y revalida la mayoría absoluta, pero decide quedarse con el negocio, rompe con el patrón y con el gerente de urbanismo, cerebro de muchísimas operaciones. Montan una moción de censura, encabezada por cabeza de lista del PSOE, y meses después tiene que dejar esa alcaldía, y es condenado por primera vez con inahibilitación” explicaba.

Así pues, Julián Muñoz se convertía en alcalde, aunque, como destacaba Paloma Barrientos, Jesús Gil no quería que fuera él el alcalde, sino su mujer, Mayte Zaldívar.

“Julián Muñoz siempre tuvo mala salud, Jesús Gil, a quien quería de alcaldesa era a Mayte, una mujer lista que salió adelante a base de penurias y circunstancias muy duras” sentenciaba.