La razón por la que el juez ha llamado la atención a Daniel Sancho en pleno juicio: vinculado con los testigos

En una pequeña sala de vistas del Tribunal Provincial de Koh Samui, en Tailandia, se ha llevado a cabo hoy el comienzo de uno de los juicios más mediáticos del año. Daniel Sancho, el acusado, enfrenta la posibilidad de ser condenado a la pena de muerte por el presunto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ocurrido el pasado 2 de agosto.

Durante esta primera sesión, los primeros cuatro testigos han desfilado ante el tribunal.Por su parte, Daniel Sancho se ha declarado culpable únicamente del delito de desmembrar el cuerpo de la víctima. Sin embargo, se ha declarado no culpable de los cargos de asesinato con premeditación y destrucción de la documentación de la víctima. ¿Por qué? Según él, actuó en defensa propia.

Pablo Muñoz, periodista especializado en sucesos, ha explicado en La Tarde de COPE que "es difícil saberlo, pero da la sensación de que el tribunal no quiere que el juicio se convierta en un espectáculo mediático. Por ello, ha decidido que se desarrolle a puerta cerrada, prohibiendo a las partes, incluidos abogados y el fiscal, ofrecer detalles del proceso". Además, se ha impuesto una ley del silencio bajo amenaza de penas de cárcel para quienes filtren información.

La primera sesión

La sesión ha sido más extensa de lo previsto, prolongándose dos horas adicionales. Esto se debe a varios factores, incluyendo un receso no planificado debido a un intento de grabación desde el público y las numerosas preguntas y repreguntas de los abogados. Según la colaboradora Cruz Morcillo, esto es algo normal “sobre todo el primer día, porque siempre es complejo poner en marcha la maquinaria, y más en un juicio como éste en el que hay abogados españoles que no conocen a fondo las leyes tailandesas”. Uno de los puntos que ha querido destacar ha sido que el abogado tailandés de Sancho “a preguntas de los periodistas, no ha querido precisar si confía o no en la absolución de su defendido”. Entre los testigos, se incluyeron los encargados de los hoteles donde se alojó el acusado, así como la mujer que encontró los primeros restos del fallecido y la persona que alquiló una moto al acusado.

Actitud de Daniel Sancho

El acusado, según el abogado español que dirige la acusación particular, se mostró muy tranquilo durante la sesión. Sin embargo, el juez tuvo que llamarle la atención en varias ocasiones debido a la intensidad de sus preguntas a los testigos. “Se destaca que en la ley tailandesa, el acusado tiene el derecho de interrogar a los testigos, y Sancho decidió ejercer ese derecho de manera intensa”, ha comentado Muñoz.

Juan Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta

En caso de ser condenado a pena de muerte, Sancho sería trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Bangkok. Además, el proceso de extradición a España sería complicado, ya que entre ambos países no existen tratados de extradición para condenas de este tipo. "Si la sentencia no es de muerte, una posible extradición requeriría que Sancho cumpla un tercio de la pena y que el Gobierno español lo solicite formalmente", explicaba Morcillo.

El seguimiento mediático del juicio ha estado activo desde el primer día. Reporteros de diferentes medios nacionales e internacionales han aparecido en Koh Samui, generando un gran revuelo en este destino turístico. Se espera que haya horas de programas de televisión analizando cada detalle del juicio, además de la emisión de una serie sobre el caso con una entrevista al padre del acusado, Rodolfo Sancho.

Este juicio contra Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta se presenta como un proceso complejo e internacional, donde el acusado se enfrenta a graves consecuencias en caso de ser hallado culpable.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado