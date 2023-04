La jueza María Jesús del Barco Martínez explica las claves sobre la huelga indefinida de jueces y fiscales

La Justicia está de huelga. Tras los paros de los letrados de la Administración de Justicia, y junto a los de los funcionarios de los juzgados, ahora se suman jueces y fiscales. Convocan una huelga indefinida a partir del 16 de mayo. Han endurecido los paros por la actitud de la ministra de Justicia, Pilar Llop. No solo por estar ausente en las negociaciones, sino también lo que ha calentado los ánimos han sido sus declaraciones en la Feria de Sevilla.

Llop y Javier Jordán, portavoz del CSIF en la sección de Justicia, consideran que la Administración de Justicia es “la cenicienta del Estado” y critican la falta de recursos. Mientras que los fiscales achacan que no tienen opciones de negociación... porque directamente la mesa de retribuciones que debía reunirse con el Gobierno cada 5 años no lo ha hecho nunca y los fiscales insisten en que el problema en la Administración de Justicia viene de largo y secundan la huelga porque han dicho “basta”.

Salvador Viada es el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales en declaraciones al programa: "esa mesa de retribuciones no ha llegado a reunirse nunca y no se reúne con la consecuencia de que todas las negociaciones retributivas que ha habido entre jueces, fiscales y el gobierno al final han acabado siendo absorbidas por las negociaciones de los sindicatos con el gobierno. Con lo cual nuestra capacidad de interlocución con el Ministerio en esta materia es nula", explica. Y esto viene de lejos... "El gobierno no accede a hacerse eco de nuestras solicitudes, es una lucha muy frustrante el ver como cuestiones básicas o elementales no se acaban resolviendo. Esto no funciona y no se está retribuyendo bien el esfuerzo que se exige a todos los que prestamos los servicios en la Administración de Justicia", dice. "Nos abocan finalmente a plantar cara y a decir oiga ya está bien. Frente a eso el argumento es el de siempre, el Ministerio de Hacienda nos dfice que no hay dinero por lo tanto hemos de seguir. Y cuando acaban las legislaturas el siguiente Ministerio de Justicia y de Hacienda dice que no hay dinero y así llevamos 20 años", concluye.

Además, en el año 2010 hubo recortes muy importantes que hasta el momento todavía no se han suplido: "en el año 2010todos los funcionarios de la administración pública sufrimos un recorte muy importante con el gobierno de Zapatero, pero los jueces y los fiscales fue mayor. Las consecuencias de aquello fueron unas retribuciones se vieron muy rebajadas y de ninguna manera el impacto de la inflación a lo largo de sucesivos incrementos que cada año negocian los sindicatos con el gobierno, han llegado a compensar ni de lejos el importe que nos fue recortado en el año 2010", explica.

María Jesús del Barco Martínez es juez decano de Madrid y Presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura y ha explicado en La Tarde el por qué de la huelga: "es un cúmulo de circunstancias y de cosas muy mal hechas hasta ahora. Llevamos sufriendo ataques permanentes en los últimos años y cualquiera que esté mínimamente atento a las redes sociales y a los medios de comunicación saben que hay determinados responsables políticos que cuando una resolución no les gusta ataca a los jueces y lo más bonito que nos llaman es fascistas con toga y de ahí va subiendo el tono", comenta.

Del Barco también ha querido decir el por qué se ha llegado finalmente hasta el punto de tener que convocar una huelga: "para nosotros, los jueces, la palabra huelga es molesta porque somos muy conscientes de nuestra responsabilidad constitucional, de la función esencial que desempeñamos para la ciudadanía, pero llevamos muchos años reclamando no solamente la convocatoria de la mesa de retribuciones sino una serie de mejoras que son imprescindiblespara que esto siga funcionando", dice.

¿Qué hace falta para que se desconvoque la huelga? Según la jueza del Barco hace falta "que esté allí sentada Hacienda y que veamos una voluntad de proceder a esa revisión de las retribuciones de los jueces". De momento habrá que esperar hasta el próximo miércoles 3 de mayo para ver cómo se desarrolla esa mesa.