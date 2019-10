Juan Solo: "Una fuga espectacular a cámara lenta"

Nunca le doy la espalda a la actualidad. Vivo en ella, me nutro de lo que nos aporta. Por eso te pregunto, ¿juegas a la lotería? Yo solo a la de Navidad.

Se juega por obligación. ¡Cómo no vas a comprar! ¿Y si le toca a Manolo, que es idiota, y a ti no? (Papeletas de los niños que hacen deporte, el que juega poco...)

Pues te digo que desde mañana vas a participar en un nuevo sorteo y ni siquiera tienes que comprar la papeleta: te la van a regalar: Mañana comienza el sorteo de los componentes para las mesas electorales del 10 de noviembre.

En el equipo de La Tarde solo hubo una víctima, nuestro querido Urbano. Fíjate que yo creo que esta vez me va a tocar...

Será una gozada que mi vecina venga a votar. La saludaré con mucho cariño.

Y ya aviso, si me toca estar el 10 N en la mesa de mi colegio, pienso llevar puesta una camiseta con la cubierta de mi novela. Ya que no me dan bocadillo, me hago promoción. Hay que pensar en las ventas de la campaña navideña.

Y ahora sí, no eludo más mi responsabilidad y hablaré de lo que todo el mundo comenta.

Nos vamos al epicentro informativo de España... Ciudad Real

Mascotas. Te gustan mucho. ¿Cualquier animal vale como mascota? Hoy vamos a conocer a una nueva mascota que, juguetona, juguetona, no es...

Es una tortuga gigante africana, de color arenoso. La policía municipal de Ciudad Real la ha capturado en una rotonda. Lo mismo no sabía cómo salir de la rotonda. Yo no sé cómo entrar.

Capturar... No creo que haya requerido mucho esfuerzo... O quizá, sí. Porque pesaba 25 kg. Era un tortugón.

Y los oyentes se preguntarán, ¿y esta es la súper noticia que nos prometías?

Sí, porque no os he contado lo mejor. La Voz de Cádiz nos informa de que la tortuga seguramente vivía en cautividad y ha logrado escaparse.

Esta es la pregunta de hoy: ¿cómo se fuga una tortuga? Poco a poco. Como en El escondite inglés.

Una tortuga con un objetivo; escapar de la prisión en la que fue encerrada tras ser acusada de comerse una hoja de lechuga que ni siquiera mordisqueó.

Su caparazón es resistente pero sabe que no puede actuar sola... Alguien tiene que ayudarla. ¿Contará con un vehículo de fuga? Seguramente. Eso o tardará un mes en escapar en llegar a la estación de tren.

Por fortuna, sus amigos del mini zoo no le darán la espalda.

¿Quién custodia a una tortuga y permite que se le escape?

No será la única que intente huir de la prisión pero otras compañeras no correrán la misma suerte que ella.

No me imagino a la tortuga corriendo y corriendo... como Chema Martínez.