Una escena de película, pero real, en Carolina del Norte

Como sé que os gusta el misterio (también el jamón, pero de eso no he traído) he preparado a ti y a los oyentes un... especial investigación.

Debemos viajar a Carolina del Norte para vivir una escena de película. Es cierto que, a veces, no se da una buena imagen de la policía ni en el cine ni en y la televisión...

Pero no es el caso. Situémonos: varios agentes de policía intentan detener un vehículo en un control: a bordo del coche viajaban varios sospechosos, uno de ellos de asesinato. Los individuos logran darse a la fuga y comienza una persecución de película.

Tras varios kilómetros de persecución aparece un Ford Taurus de color negro con luces azules en el techo, adelanta a la policía y a los sospechosos a velocidad de vértigo.

Adelanta a los sospechosos y se coloca delante obligándoles a detenerse. Sale a toda velocidad, se identifica como policía, encañona con su pistola a los sospechosos, les obliga a bajar del coche y los esposa.

Todo fue tan rápido y eficiente que los policías que iban detrás no tuvieron tiempo de reaccionar.

Cuando llegaron los demás policías el primero se marchó sin que les diera tiempo a pedirle explicaciones de por qué había actuado de manera tan poco ortodoxa.

Más tarde se enteraron de que no era policía sino un tipo normal y corriente llamado David Adams, de 30 años. Un héroe anónimo. Fue arrestado por hacerse pasar por un agente de la ley y puesto en libertad bajo fianza.