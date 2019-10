Juan Carlos Portilla: “No se hacen revisiones del cerebro porque este no duele”

La Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que unos 7 millones de personas en nuestro país padecen algún tipo de enfermedad cerebral … Y como enfermedad cerebral identifica desde la migraña, que afecta tanto a la calidad de vida de quien la padece , como patologías neurodegenerativas más severas como el Ictus, el Parkinson o el Alzheimer.

Los doctores nos recuerdan que si cuidamos otros órganos de nuestro cuerpo para que funcione ¿por qué no hacemos lo propio con el cerebro? 'La Tarde' de COPE ha hablado con el neurólogo Juan Carlos Portilla es portavoz de la Sociedad Española de Neurología para a conocer qué nos proponen en la semana del cerebro. Juan Carlos desvela una de las cuestiones por las que no hacemos cuidados de nuestro cerebro como de otros órganos: “Hasta que no se producen los primeros síntomas negativos no se realiza una consulta neurológica y esto hace que muchas veces se den los tratamientos tardíos”.

El portavoz de la Asociación Española de neurología añade que las enfermedades neurodegenerativas como el deterioro cognitivo o la demencia suelen iniciarse de una manera sutil y que por eso hasta que no te afecta a tu vida cotidiana no se solicita una consulta especializada. “Uno de los motivos por los que no se hacen revisiones es porque el cerebro no duele”. Aportar salud tanto física como intelectual nos van a ayudar a prevenir problemas en el cerebro. Además aclara la importancia de mantener un hábito dietético adecuado, asegurar el descanso nocturno apropiado, evitar agentes tóxicos como el tabaco o el alcohol también suponen una salud para nuestro cerebro, no solo para otros órganos.

Pero no solo son esas medidas las que se pueden adoptar para el cuidado de nuestro cerebro, cuestiones como “evitar el aislamiento , el cálculo mental o realizar crucigramas, sudokus, juegos de mesa son otras claves para una buena salud de nuestro cerebro”, cuenta Juan Carlos Portilla a 'La Tarde'.