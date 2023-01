Un joven a punto de suicidarse en Madrid recibe un mensaje en un papel en el último momento: "Fue un anónimo"

José María es un joven que se encontró hace dos años ante una situación límite: estuvo a punto de suicidarse en el puente del viaducto de Madrid, al menos hasta que recibió un papel con un mensaje en el último momento. Como él mismo explica en La Tarde, se trata de una persona anónima, que le entregó algo escrito en una especie de carta que resultó en un cambio drástico.

“La vida no siempre es un camino fácil, de hecho, por muchas circunstancias y sufrimientos puedes llegar a pensar que nada tiene sentido, que eres incapaz de salir, que ya está todo perdido...”, comienza narrando la historia este lunes Pilar Cisneros. “Pero, en la vida no hay que dejar de creer en que las oportunidades que llegan en forma de personas que nos ayudan a conseguirlo”.





El papel que recibió José María antes de suicidarse



José María Bocanegra, huyó de la violencia y la mala vida que tenía en Colombia. Aterrizó en Madrid pero sin papeles y casi sin dinero, pasó de trabajo en trabajo, y de piso en piso hasta que se quedó en la calle porque la persona mayor a la que cuidaba falleció. Tuvo que estar casi dos meses en una especie de tienda de campaña a la intemperie en Casa de Campo de Madrid y en refugios.

Puente del viaducto de Madrid









En ese momento ya había llegado a un punto el que dejó de llamar a su abuela, su única familia, para que no conociese la realidad que estaba viviendo. Sin familia, sin amigos y sin esperanzas todo parecía haber acabado para él: “Llegué un momento en el que no tenía aspiraciones, mis metas estaban en el suelo, me sentía solo, sin que nadie me escuchase. Es verdad que le agradezco mucho a esa señora que me diese ese apoyo en un momento clave, fue el primer momento que alguien empezó a creer en mí”, explica en COPE.

La idea de quitarse la vida le llevó a estar al borde del viaducto de Madrid. Justo ahí, un ángel anónimo le pasó un papel donde venía un mensaje que le cambió la vida.





“Ahora he vuelto al puente, fue algo...”

Carmela es una trabajadora de Cáritas desde hace más de 30 años. Ese día no imaginaba que su labor de ayuda a los demás, le llevaría a rescatar de un final trágico a José y devolverle la ilusión de vivir. En el papel que le dio un anónimo a José María había un número, era el de Cáritas y fue el primer paso para decirle que sí a la vida.

“Creemos que estaba vinculado a la parroquia porque sabía los horarios de Cáritas”, explica Carmela en La Tarde sobre la identidad del anónimo. “El primer contacto fue telefónico y a partir de Cáritas, la persona que se lo encontró en la calle le facilitó el teléfono y, cuando tenemos una situación de emergencia, buscamos dónde encajar a Jose. Era algo muy urgente por el momento que estaba pasando Jose y le buscamos un hueco en Ferrol”, aclara.









Así ha cambiado la vida de José María

“Ahora he vuelto a ese puente para ver lo que ha pasado y me recordó ese momento, fue algo...”, apunta el joven colombiano en COPE, emocionado. “Muchas veces que yo, sabiendo estos cambios positivos, no llegaba ni a creérmelo, incluso hoy, viendo las cosas que estoy haciendo, es como un sueño que nunca pensaba que fuese a cumplir”

Esto sucedía en Madrid, pero ahora estás en Ferrol a donde te llevó la llamada con Carmela. Ahora se dedica a de todo un poco, atendiendo a personas mayores: “escuché hasta críticas, pero no miré hacia atrás y actualmente trabajo con ella hoy en día, estoy con un equipo de participación en Cáritas de voluntariado, he hecho dos cursos y con muchos más proyectos”.