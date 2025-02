Es jefe de una empresa, le envían a varios viajes de trabajo y lo que les responde hace que le envíen al psicólogo

Todos, en esta vida, tenemos fobias, miedos insuperables que nos obligan a cambiar de rutinas y de hábitos. Y es que nos hacen paralizarnos, sentir ansiedad y mucho, mucho temor. Tanto es así, que muchas veces, cuando se vuelven insostenibles, tenemos que acudir a un profesional.

Hoy te queremos hablar de Lucas Pérez, hasta ahora jugador del Deportivo de La Coruña, que acaba de firmar con el PSV Eindhoven de Holanda. Su marcha, como le contaba anoche a Juanma Castaño en el Partidazo de COPE, no tiene que ver con intereses económicos.

Es más, él llegó a perder mucho dinero cuando volvió al Dépor hace poco más de dos años, en la etapa más difícil del equipo gallego, porque estaba en tercera división. No solamente cobró menos salirse al Dépor, sino que pagó su traspaso con dinero de su bolsillo y pasó de jugar en primera a tercera división.

¿Qué le ha llevado entonces a abandonar al equipo de su vida? Por un lado están los problemas que tiene con la dirección, pero por otro, y más importante, los problemas personales con sus padres biológicos. Porque Lucas Pérez fue abandonado cuando tenía dos años.

Con Juanma Castaño se abrió anoche y le contó también la situación muy dura que estaba viviendo actualmente. Sus padres, que le abandonaron cuando era casi un bebé, dos añitos tenía, ahora le piden una manutención y el padre ha llevado este asunto a juicio. Todo esto le está haciendo revivir una parte muy dolorosa de su vida.

Esta situación, esta herida es uno de los motivos que le ha empujado a abandonar su ciudad natal y a dejar el equipo de su vida por el que ha luchado tanto. Lucas Pérez era una de las personas más conocidas allí en Coruña, donde además era fácil encontrarse con él.

Se paraba con todo el mundo, con todos los vecinos en su barrio. Y todo el mundo sabía, también por supuesto, la afición del Dépor, que tiene miedo a volar. Es más, cuando Lucas Pérez fue a firmar su nuevo contrato a Holanda, lo hizo en coche. Recorrió 1.700 kilómetros en coche por no subirse a un avión.

De hecho, cuando el Dépor tenía que hacer grandes desplazamientos, todo el equipo viajaba lógicamente en avión, mientras que él cogía su coche particular. Esto se llama aerofobia. Es el temor irracional y persistente a viajar en avión y afecta, se calcula, que hasta un 30% de la población.

La aerofobia y cómo combatirla

Alfonso de Bertodano, comandante de Líneas Aéreas, es psicólogo y también director de los cursos Perdiendo el Miedo a Volar. Él nos contaba por qué mucha gente presenta esta fobia. “No hay motivos concretos para la fobia, muchas veces es por una exposición a una circunstancia que no han podido interpretar correctamente, turbulencias muy fuertes, frustraciones...”.

“Esa persona se siente tan intensamente en peligro que ese miedo queda arraigado. Te activa para que huyas cuando hay un peligro, aunque no sea real” confesaba.

Por eso mismo, explicaba, esta fobia es completamente irracional, pero te hace pensar que estás ante un miedo y un peligro real. “Afecta más a quienes han tenido una experiencia previa, pero también a quienes lo han aprendido de alguien de una experiencia previa. Aprendes a qué tener miedo” decía.

Alamy Stock Photo Aeropuerto de Barajas

Dada esta circunstancia, a través de sus cursos, intenta ayudar a esas personas que se paralizan antes de volar y que incluso rechazan coger un avión por ese miedo insuperable.

“Los cursos están basados en las terapias cognitivo conductuales, las más indicadas para superar las fobias. Aprenden cómo gestionar su ansiedad, es fundamental que comprendan cómo funciona su organismo, y la información necesaria para poder interpretar todas las situaciones” explicaba.

Por su miedo hace que le manden al psicólogo

Alfonso explicaba que en esos cursos hay todo tipo de personas que han experimentado situaciones diferentes por las que han cogido miedo a volar. Por eso, trabaja con una metodología un tanto diferente.

“Lo hacemos con una metodología, es con lo que el tercer día vamos a un vuelo y aplicamos toda la teoría. Previamente, les hemos analizado con unos cuestionarios y organizamos el contenido del curso para que sea válido para cada uno de ellos. Les organizamos un curso de seguimiento y ver cómo van evolucionando en el siguiente año” decía.

PIXABAY Un avión despegando desde un aeropuerto.

Eso sí, dice que en el curso no admite a nadie que realmente no tenga ganas de cambiar esa situación, y que no admitan que tienen un problema. Así, contaba la historia de un empresario que les llamó para enviar a uno de sus jefes, que tenía una aerofobia brutal.

“Les está consumiendo casi 10 horas de viaje en tren por no subirse en un avión. Le querían quitar el miedo a volar y les dije que no, tiene que surgir de la persona, que tenga la motivación y actitud” decía.