Un informático señala la clave para saber si tus hijos tienen una cuenta oculta en redes: "Hacen uso libre"

Las redes sociales son para muchos padres un auténtico quebradero de cabeza. Es posible que en más de una ocasión te hayas preguntado cómo cuidarlos en el mundo digital para evitar que sean víctimas del ciberbullying y del lado más oscuro de las redes. Si miramos las estadísticas, 1 de cada 5 adolescentes españoles tiene una segunda cuenta enredes sociales oculta. Sí, tal y como lees. 1 de cada 5 tiene un usuario que los padres desconocen y donde tienen vía libre para publicar y hablar con quien quieran sin ningún tipo de control.

Por otro lado, si leemos a los padres, el 18% afirma utilizar herramientas de control parental sobre los contenidos que publican sus hijos. El 42% fija límites de tiempo para que se conecten a Internet. Una serie de problemas a los que, además, se suma el hecho de que los jóvenes tienen una segunda cuenta que ocultan a sus padres y que pueden utilizar sin restricciones ni limitaciones. Para abordar este asunto, en 'La Tarde' hemos hablado con Jorge Flores, informático y director de Pantallas Amigas, una iniciativa para el uso saludable de Internet y la tecnología y en la infancia y adolescencia.





En primer lugar, ha matizado que estas segundas cuentas en redes sociales sirven, de alguna forma, para que los jóvenes "puedan ocultar esa otra vida que llevan en la otra cuenta a la vista de sus padres". En algunas ocasiones, de la cual sí tienen conocimiento sus progenitores, "es un cebo para que se queden conformes con lo que supervisan". No obstante, paralelamente tienen la segunda cuenta, "la que para ellos es la interesante, en la que tienen a sus amistades y hacen un uso más libre sin la supervisión parental".

Jorge Flores señala la clave para saber si tus hijos tienen una cuenta oculta en redes

Con toda la información sobre la mesa, es posible que te hayas preguntado cómo saber si tu hijo tiene realmente una cuenta de la que no tienes conocimiento o no. En primer lugar, ha matizado que hacerlo sin tener información "es complicado". Para ello, se requiere "una cuenta propia" o localizar "algún parámetro diferente del nombre". En este caso podemos hablar de un apodo, otra cuenta de correo electrónico que pueda manejar o a través de amigos que pueda haber en común. Eso sí, ya ha advertido que no se trata de algo "fácil", motivo por el que los niños y adolescentes lo hacen. Lamentablemente, a su juicio, es raro que los padres "dediquen tiempo a buscar esta segunda opción".

Jorge Flores, además, ha pedido tener en cuenta "que compartir claves" y salvo que "sea muy temprano para educar y manejar la cuenta conjuntamente", al final no deja de ser "un mecanismo de censura". Además, hay que tener en cuenta que en este tipo de situaciones "estamos invadiendo la privacidad de las personas que se comunican con nuestros hijos".





En este caso, ¿qué tenemos que hacer? "La estrategia tiene que ser acompañar para que ese uso, lo conozcamos o no, en un momento determinado sea más acorde a lo que pretendemos", que realmente es "perseguir una educación y un consumo crítico", ha concluido.