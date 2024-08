Un influencer librero lamenta el único género literario que compran los menores de 20 años

Un libro puede conseguir atraparnos de lleno si la historia que cuentan sus hojas es verdaderamente buena. Y es que muchas veces y dado el mundo en el que vivimos, aquel en el que todo pasa demasiado rápido, parece que podemos llegar a perder nuestra capacidad de pensar. Pero podemos evitarlo si elegimos el lugar adecuado donde hacerlo.

En nuestro país, son muchas las personas que leen, concretamente, el 64% de los españoles mayores de 14 años, siendo los más jóvenes aquellos que hacen que esta cifra siga creciendo. Aun así, esto no siempre resulta fácil, pero puede que existan otros métodos como, por ejemplo, las redes sociales, que pueden ayudarnos en nuestro objetivo.

¿Qué tiene de especial la Librería Halcón Maltés?

Esto fue lo que le ocurrió a José Parra Moreno, un arquitecto de profesión que hace apenas unos meses, en marzo, decidió convertir su pasión por la lectura en un negocio: la Librería Halcón Maltés. Su manera de promocionarse fueron las redes sociales, concretamente, Tik Tok, donde "comencé a subir estos pequeños reels y funcionó", relataba a Pilar Cisneros.

Tal y como comentaba, este espacio está yendo "viento en popa", pues cada vez tienen más clientes, los cuales se están convirtiendo, incluso, en grandes amigos. Ahora bien, ¿qué tiene de especial este espacio? Además de sus "7.000 títulos y un catálogo grande", en el sótano optaron por construir una galería de arte, lugar donde realizan eventos de todo tipo. En resumidas cuentas, la Librería Halcón Maltés es "un espacio multidisciplinar".





Pero, ¿en qué se diferencia de otras más tradicionales? En ofrecer algo que no hacen las demás, "la venta de un libro como una experiencia"; también intentar que este sea un sitio acogedor. Y es que, como apuntillaba Lorenzo Silva, colaborador de 'La Tarde', "cualquier librero con imaginación puede encontrar su espacio", justo lo que le ha ocurrido, más bien, ha conseguido hacer nuestro invitado de hoy.

¿Hay un perfil definido de lectores?

Toda esta situación no podría haber sido posible sin la ayuda incondicional de Tik Tok, un hecho que ha demostrado que las redes sociales también tienen esta cara, algo más humana que la tradicional, pues puede ayudar a sacar adelante negocios. "Lo que hay en este caso es una actividad humana con un valor que el algoritmo puede reconocer", defendía Silva.

En cuanto al perfil de cliente, el librero reconocía que, en su caso, es "un grupo heterogéneo de personas", aunque no ha hecho un análisis completo. Suele ser gente de entre 25 y 30 años, y también de 60 para arriba. Allí no se centran en vender solo 'best sellers', dan importancia a los libros independientes y a aquellos "autores de calidad literaria". Aun así, parece que al principio de todo, un porcentaje mayor era rellenado por las mujeres.

Y, ¿qué pasa con los menores? Que "no aparecen por ahí". José decía que entiende que los 14 años son una edad difícil, aunque sí que hay niños que leen y que, los pocos que entran, compran libros de ficción. Finalmente, resaltaba lo bien que le está yendo, siendo el mes de diciembre donde esperar recoger una buena cosecha.