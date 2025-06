India Martínez revela la verdadera historia de la colaboración con Will Smith y la propuesta que él le hizo

A ella la conocimos con '90 minutos' o con 'Vencer al amor', dos canciones que se han convertido en una seña de identidad de una voz única. Ella cree que, cuando un productor la llamó para decirle que había encontrado su nombre artístico, se identificó al instante.

Es India Martínez, que lleva desde que es pequeña en la industria musical. Es innegable su talento, que destila por cada poro de su piel y que, cada vez que se sube a un escenario, demuestra a la perfección.

Lo mismo te hace flamenco y bulerías que se pasa al género urbano, o que te canta por mariachis. Esto último es literal, y ella misma lo contaba en 'La Tarde'. Y es que nos presenta su último disco, 'Aguachile', que lleva por nombre un ingrediente básico en la gastronomía mexicana y que evidencia su amor por la cultura centroamericana.

Alamy Stock Photo India Martínez

En el álbum podemos escucharla cantando clásicos de las rancheras, pero también las suyas propias, mezcladas de forma perfecta con el flamenco al que nos tiene acostumbrados. Esto de pasearse por la cultura mexicana nació del gran amor que profesa por el país, como ella misma confesaba.

“Siempre me ha gustado la cultura mexicana. En mi primer viaje me di cuenta de que tenía cosas que decirle a México, que tenía conexión, que me gustaba cómo el público respondía a mi música, y empecé a incluir alguna ranchera adaptándola a mi sonido” comenzaba contando.

La colaboración con Will Smith, un hito en su carrera

Para India Martínez, hacer este disco con raíces mexicanas (incluso con colaboraciones del país, como Ángela Aguilar) supone la “excusa perfecta” para regresar al país y empaparse de su cultura.

Y vaya si lo ha hecho, porque gracias a su disco, ha conseguido sumergirse en la cultura, hasta tal punto de escribir con compositores mexicanos.

“Ha sido una aventura apasionante, me encanta tener este tipo de proyectos que me hacen viajar y empaparme de otras maneras de escribir. Es una excusa para volver mucho a México y empaparme de su cultura” confesaba en 'La Tarde'.

Y es que esto de trabajar con artistas de otras partes del mundo no es nuevo para India Martínez, que nos sorprendió a todos cantando con Will Smith y colaborando para su tema 'El primer amor', mezclando el flamenco, el pop y el rap.

Eso sí, la forma en la que surgió este dúo sigue siendo surrealista. “No sé cómo ha pasado esto, la vida que tiene estas cosas. Nos conocimos el verano pasado en Starlite, yo iba a cantar, me daban un premio y él entregaba otro” empezaba contando.

“Nos sentamos en la misma mesa, me acerqué a cantar para dejar una semillita, y la noche me sorprendió cuando se me acercó él y me hizo la propuesta” decía incrédula.

Después de lo que le había propuesto, tomó el contacto de Will y grabaron juntos a los días. “Cuando me lo dijo no me lo creía, esa misma noche tomamos el contacto y organizaron todo para que dentro de los cuatro días siguientes nos viéramos en Ibiza en el estudio y componer juntos. A partir de ahí han pasado cosas súper bonitas”.