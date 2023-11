India Martínez reaparece y nos habla del momento que está viviendo

MADRID, 15 (CHANCE)

Hace unos días, India Martínez sorprendía a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales asegurando que "no puedo más" y afirmando que necesitaba un descanso tras pasar por una intensa gira. Unas palabras que han tenido una gran repercusión y que hoy hemos podido hablar con ella misma.

India nos ha asegurado que el mensaje lo lanzó en "un momento en los que te pilla fuera de casa, con mucha saturación" por muchos motivos: "He pasado mi cumpleaños, no lo he celebrado, ha fallecido mi perrito, no he podido llorarlo, me pilla de concierto y estás afónico y con una gripe y tienes que cumplir era como una saturación que te hace pensar en ti, dices necesito parar un poquito, tomarme un descanso y estoy en ello, la verdad es que estoy estupendamente".

La cantante nos comentaba que el mundo de la música "puede parecer fácil, haces lo que te gusta, me dedico a la música que es lo más amo, pero es verdad que cansa" porque "es un trabajo diario, constante y agradecida".

Eso sí, la artista deja claro que "si me pasa eso es que realmente tienes volumen de trabajo, estás feliz, son logros, vas alcanzando logros, acabamos de conseguir un doble disco platino, acabamos de sacar otra canción, estoy preparando más canciones, pensando en dos discos" pero asegura que tiene que aprender a "tomarse las cosas con cama".

En cuanto a las muestras de cariño que ha recibido, India nos confesaba que "me han sorprendido, me han ido llegando poquito a poco, no me lo esperaba para nada, sentir esa empatía, a muchos les pasa, se saturan de tanto trabajo, la verdad es que reconforta que estén contigo, que te den un abrazo en ese sentido la verdad es que se agradece mucho".

Por último, le preguntábamos a India por su compañero, Alejandro Sanz, que ha pasado por una situación parecida y nos explicaba que "he hablado para preparar la actuación que tenemos entre manos esta noche, pero ha tenido también poquito tiempo, creo que también se siente ese respiro, él cuando descansa y está en su momento de relax está perfecto".