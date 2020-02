Idoia Mendia, en 'La Tarde': "Una cosa es hacer acuerdos puntuales con Bildu y otra pactar una coalición"

Después del adelanto electoral en el País Vasco anunciado este lunes por el lehendakari, Íñigo Urkullu, Fernando de Haro ha entrevistado en la tarde de este martes a Idoia Mendia, líder del Partido Socialista de Euskadi, sobre los grandes asuntos que marcarán la campaña.

El copresentador de 'La Tarde' ha preguntado a Mendia por unas declaraciones suyas en las que reivindicaba la "necesidad de gobernar con bases éticas". De Haro le ha recordado a la líder socialista los pactos que su partido mantiene con EH Bildu en localidades como Irún y en el Gobierno de Navarra. "Hay que situar el foco donde hay que situarlo", ha respondido Mendia. "Tenemos muchas víctimas entre nuestros compañeros, al igual que en otros partidos políticos. Nosotros ni en esos tiempos tan duros renunciábamos a hacer política. Es decir, mientras los seguidores de ETA se situaban fuera de las instituciones y combatían el Estatuto de Guernica y la Constitución con violencia, nosotros estábamos en las instituciones sacando adelante iniciativas políticas. Por tanto, si en esos tiempos tan duros no renunciamos a hacer política, y si nosotros que les pedimos a los seguidores de ETA que eligieran entre las bombas y los votos y estos eligieron definitivamente los votos y dejaron la violencia, ¿cómo vamos a renunciar a hacer política?", se ha defendido la secretaria general de los socialistas vascos.

De Haro, entonces, le ha recordado a Mendia que EH Bildu no ha condenado la violencia de la banda terrorista. La candidata socialista a lehendakari ha explicado que "una cosa es pactar políticas concretas sectoriales o hacer acuerdos puntuales en el Parlamento Vasco, que también el Partido Popular los hace todos los jueves, y otra cosa es pactar un gobierno o una coalición porque ahí estamos hablando de compartir una visión de sociedad y unos objetivos comunes. Ahí sí necesitas unas bases éticas sólidas".

Con todo, Mendia ha recalcado la necesidad de "seguir batallando por defender la pluralidad política" y de seguir "exigiendo a los seguidores de Batasuna, a EH Bildu, que reconozca el daño que ha hecho a esta sociedad, que nunca debió de matar, que nunca debió de soportar la violencia".

Reforma del Estatuto de Guernica

Fernando de Haro también ha preguntado a Mendia por el proyecto de reforma del Estatuto de Guernica, para el que la composición del próximo Parlamento Vasco podría ser clave. Concretamente la líder socialista se ha referido a la propuesta del reconocimiento del País Vasco como nación, a lo cual Mendia ha derivado al TC: "El Tribunal Constitucional ha sido muy claro sobre cómo puede hacerse en un estatuto de autonomía: en el preámbulo y sin fuerza normativa".

Por otra parte, De Haro también le ha preguntado por la claúsula que pretende añadirse acerca del llamado derecho a decidir. "No lo compartimos, no creemos que sea una reivindicación de la ciudadanía vasca", ha señalado Mendia al respecto, "es una reivindicación política legítima de los nacionalistas, pero no pueden imponérnosla al conjunto de la ciudadanía porque el estatuto de autonomía tiene que ser de todos".

Transferencia del régimen económico de la Seguridad Social

Durante la entrevista también se ha tocado el asunto de la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social pedida por el Partido Nacionalista Vasco al Gobierno central. Los socialistas fueron muy críticos en el pasado con esta postura del PNV, pero ahora parecen apoyar la propuesta. A este respecto, Mendia ha defendido que "la única variación que se produciría de hacerse esa transferencia sería que la ventanilla estaría en el Gobierno Vasco en vez de en el Gobierno de España". Según la socialista, no habría más cambios, "el resto sería igual, el mismo sistema, el mismo flujo de dinero". En concreto, Mendia ha explicado que supondría solo "una transferencia de medios materiales y humanos, es decir, quiénes trabajan para la Seguridad Social y qué locales y edificios pertenecen a la Seguridad Social. Todo lo demás continuaría dentro del Pacto de Toledo, dentro del sistema único de pensiones, que es lo que los socialistas siempre hemos defendido".