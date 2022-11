La historia de una joven judía que vivió el Holocausto llega al teatro: "Lleva a Dios a las personas"

'La Tarde' ha entrevistado a Carla Vilallonga, la actriz protagonista de la obra de teatro 'Etty Hillesum 500x600', basada en los diarios de esta joven holandesa y que se estrenó este pasado 28 de octubre en el Teatro Arapiles de Madrid. Etty Hillesum es una joven judía holandesa que vivió el horror del Holocausto, que entró por decisión propia en un campo de deportación, donde vivió una transformación espiritual y esto lo escribió una serie de diarios.

"Inicialmente era un monólogo, pero dejó de serlo cuando entró en escena un pianista, que hace de actor secundario de todos los personajes que no son Etty. Entonces, es una obra", comienza explicando Vilallonga, aclarando que narra lo que la protagonista cuenta en sus diarios. "Lo que hemos hecho es escoger unas cuentas pinceladas de sus diarios porque cada frase de pie a miles de pensamientos. Lo que hemos hecho es quedarnos con los pasajes que más nos llamaron la atención", agrega.

"Me identifiqué mucho con ella. Tiene muchos rasgos de mujeres de hoy. El comer desordenado, el preguntarse por el sentido de la vida, de las cosas. Ese hambre espiritual que tiene que le hace hacer muchas locuras y, por otro lado, le va llevando a descubrir lo verdadero en cada cosa. Y a mí también me pasan esas cosas", señala la entrevistada.

"Ella es de tradición judia, pero no es prácticante. Es una mujer de una mentalidad muy avanzada para su época. No quiere decir que pensara mejor que los demás, pero era muy inquieta intelectualmente", aclara. "El momento en el que ella empieza a retomar la relación con Dios, es a partir de que empieza a ir al psicólogo cuando ella empieza a fascinarse porque ve algo en él que trasciende su propia persona. Se convierten en amantes, aunque ambos tenían otra pareja. Pero lo que ella percibe en él, es que él vive y le hace ir dando un paso atrás en la relación con él hasta que se convierte en un amor puro hasta el punto de que ella no le puede ni tocar", cuenta la protagonista.

"Etty es una santa"

"Ella muere en Auschwitz porque le llega una orden. Pero meses antes de eso, estuvo como un año y pico en los Paises Bajos porque pudo haber escapado, pero no soportaba la idea de que sus correligionario fuesen a pasar por esa tragedia y ella. Yo he percibido por los diarios que ella tenía un desbordamiento de ese amor de Dios del que estaba empezando a disfrutar y se dio cuenta de que, al final, no se trata de que te escapes de nazismo sino que es algo más profundo, que se enfrenta a la batalla en su interior", añade.

"Ella puede identificara su creador en ella. Se le concede el querer llevar a Dios a las personas, aunque no sabe exactamente de que dios se está hablando. Pero está totalmente abierta a esa presencia y esa presencia la está hablando", responde. "Para mí el tema del Holocausto siempre ha sido un tema que me ha inquietado mucho, mi TFG de la universidad trató sobre eso. Qué era lo que permitía a las personas libres ser libres. Entonces, para mi es un privilegio dar vida a una de esas personas que fue libre hasta dar la vida voluntariamente", contesta ante la pregunta de qué significa para ella este papel.

"Me siento muy identificada. Mi padre me dijo que cuando vio la obra mi personaje parecía yo", insiste tras reconoce que "le resulta complicado más la parte técnica de la emocional". "Los santos no son los que nos pecan, son los que son amigos de Dios. Yo creo que Etty recibió una gracia y la siguió. Creo que fue leal y es lo que le convirtió en una mujer tan interesante", opina.





