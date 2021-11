La historia de superación de Albert, parapléjico desde los 18: "Los límites nos los marcamos nosotros"

Albert Llovera se quedó parapléjico con 18 años al participar en la Copa de Europa de esquí que se disputaba en Sarajevo. La tragedia sucedió al descender a toda velocidad con niebla y un juez que se cruzó en el final de la competición. El parte de lesiones fue enorme y se vio obligado a quedarse en una silla de ruedas de por vida, pero la palabra límite no existe para Albert y todos deberíamos aprender de su espíritu de superación. Le dieron 20 años de vida, pero continúa realizando todo tipo de actividades.

Este ejemplo para la población ha sido entrevistado en 'La Tarde' de COPE y ha contado su inspiradora historia. Albert asegura que comenzó a esquiar con unos cuatro o cinco años debido a que en Andorra, lugar donde nació, es parte de su cultura y un elemento muy importante para el país.

Sobre el trágico accidente, asegura que siempre se queda con lo bueno y trata de aparcar lo malo. "Tengo varios recuerdos, no guardo ningún rencor a la persona que se cruzó ni que no se haya puesto en contacto conmigo. Intento acordarme de las cosas buenas y no de las malas", asegura. Albert explica que cuando sucedió, no sabía que había pasado y que pensaba que había finalizado la prueba y al no tener a nadie pensaba que había tenido en la vuelta un accidente de tráfico.

La peor parte de este tipo de accidentes es asumir las consecuencias y ser capaz de adaptarse a una nueva vida. "No me di cuenta y lo superé sin querer. Hay tres puntos muy importantes que es que uno mismo quiera salir de lo que ha pasado. Los otros dos puntos son la familia y el tercero mis amigos", comenta Albert sobre el proceso de asumir su nueva vida.

El deporte volvió muy pronto a su vida pese a estar en una silla de ruedas. "Vinieron dos médicos de la NASA para ver si quería ser conejillo de indias y dije que sí". Así, se marchó a Estados Unidos para ayudar en sus investigaciones y allí, al ver que fue olímpico, le ofrecieron un puesto en la liga de baloncesto en silla de ruedas, la WNBA, donde fue subcampeón.

Pero su relación como el deporte no quedó aquí, su habilidad para conducir le llevó a competir en carreras de automóviles. "La primera persona para competir con el resto de competidores fui yo en 2007", explica sobre su experiencia.

Sin duda, Albert es un ejemplo a seguir y su modo de vida es el de "aprovechar todas las oportunidades". Como última frase para inspirar a la población, ha explicado que "los límites nos los marcamos nosotros y la sociedad y yo intento aprovechar todo lo que el cuerpo nos puede dar para sentirnos bien en esta vida".