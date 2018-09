La historia de Nico, un niño con leucemia que vuelve al colegio tras un año de tratamiento

Su nombre es Nico y tiene 8 años. Este lunes ha sido un día importante para él porque ha vuelto al colegio después de un año de tratamiento para superar la leucemia que padece. Nico es el protagonista de la última campaña de la Fundación Aladina, la cual trabaja para mejorar la vida de muchos niños y adolescentes que sufren cáncer.

Nico y su madre Alba han estado en 'La Tarde' y han explicado cómo ha sido su primer día de colegio: “Mis compañeros me han preguntado si ya estaba bien y me han dicho que se alegraban de verme”. “He jugado en el patio del colegio con mis amigos al “pilla pilla”, “Ya no me acuerdo del hospital porque solo tengo que ir cada 15 días”. Nico también ha señalado que le cuidaron mucho y que tenía muchas ganas de volver con sus compañeros al colegio.

Lo que más le gusta a Nico del colegio es “disfrutar con sus amigos, estar en clase, estudiar y aprender” y sobre todo volver a la rutina del día a día. Durante los 12 meses que ha estado con el tratamiento, la enfermedad le obligó a pasar mucho tiempo en el hospital, el niño superó 3º de primaria con la ayuda de los profesores que acudían al hospital o a la casa del menor para impartir la materia. Gracias a la Fundación Aladina, Nico ha podido disfrutar de una Beca Deportiva, gracias a la cual podía asistir a un centro especializado dos veces por semana para realizar ejercicio físico y acelerar el proceso de recuperación, a pesar de estar largos periodos en el hospital.