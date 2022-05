La historia de Nacho y Sergio, dos estudiantes de Periodismo que se fueron a Ucrania en plena guerra

Han pasado más de dos meses desde que las alarmas y sirenas antiaéreas despertaron a muchos ucranianos. El pasado 24 de febrero, Ucrania se vería inmersa en una guerra. Un hecho que, desde luego, nadie pensó que pudiera ocurrir en pleno siglo XXI. No obstante, a medida que iba pasando el tiempo y la guerra se iba recrudeciendo, dos jóvenes estudiantes de Periodismo y Humanidades, con tan solo 19 años, encontraron una oportunidad en este conflicto. Fue así como Nacho y Sergio tomaron la decisión de viajar hasta Ucrania para ver in situ lo que estaba ocurriendo.

No se lo pensaron dos veces y durante una clase de Filosofía compraron sus billetes. ¿Su único equipaje? Una mochila con varias mudas de ropa, dos cámaras, cuadernos, un portátil, un micrófono, un botiquín de primeros auxilios y 350 euros para cubrir sus gastos allí. Eso sí, ni seguro médico, ni chaleco antibalas ni casco. Se lanzaron a la aventura sin saber qué les depararía el futuro.

Desde Madrid hasta Polonia y desde allí, directamente a Ucrania. En el país en guerra pudieron estar en varias ciudades: Kiev, Leópolis y la ya prácticamente destruida Irpín. Ambos han estado este miércoles en 'La Tarde' para contar su experiencia. Nacho ha asegurado que ambos han sentido gran predilección por el periodismo, más especialmente el periodismo de conflicto. "Lo vimos como una oportunidad y cuando nos surgió, no nos lo pensamos dos veces", ha asegurado Nacho.

En este sentido, Sergio ha agregado que por aquel entonces los precios de los vuelos estaban subiendo. "Lo teníamos hablado desde antes de que empezase la guerra y no nos quedó otra", ha asegurado el joven. En este sentido, ha querido matizar que una vez que llegaron allí, se dieron cuenta de que aquello "es más que un conflicto puramente bélico y que desde fuera es muy fácil narrar el conflicto". Sergio ha agregado que desde Ucrania "nos dimos cuenta de que teníamos que intentar contar o transmitir las historias pequeñas, las que nos encontrábamos por el camino, de personas individuales, las que dan pie a conocer el conflicto".

Nacho, por ejemplo, ha recordado la historia que le contó una chica en la estación de tren de la ciudad de Leópolis. "Nos contó que tuvo que estar en el búnker. Tenían una casa en Kiev y desde allí se podía ver como destrozaban la ciudad de Irpín. Cuando salía del búnker pasaba miedo porque tenia que aguantar el atronador sonido de las bombas y ver como la ciudad de al lado estaba siendo destrozada", ha explicado el joven.

Por otro lado, Sergio ha querido explicar que en realidad Kiev es una ciudad "habitable y normal". Al parecer, lo único que ocurre a su alrededor es que las ciudades están cercadas. "Parece una ciudad fantasma", ha agregado. "Cuando llegamos un día por la noche, el toque de queda estaba implantando no podíamos salir. Al día siguiente dimos una vuelta por la ciudad. Estuvimos horas intentado conocer a algún periodista español. Fue así como nos fuimos a Irpín".

¿Cómo fue su experiencia? Nacho ha explicado que llegaron por la mañana. "Nos recogieron un grupo de voluntarios y conseguimos entrar como voluntarios. Nos apuntamos a la aventura. Cogimos un bus y nos dejó justo al lado para cruzar el puente de Irpín", ha continuado. La sensación que tuvieron, al principio no fue "la desolación". Ambos estaban "impresionados de dónde habíamos llegados, que era real. Lo puedes ver en la tele, te lo pueden contar en la radio pero hasta que no ves una ciudad destruida, no te lo crees", ha subrayado.