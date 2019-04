La historia de Mari Ángeles, vivió con su madre en coma durante 24 años

Esta es una historia de amor gigantesca pero muy dura. La historia de unos padres por su hija, de unos hijos por su madre, pero sobre todo una historia de amor por la vida hasta el final. Mari Ángeles Hassan solo tenía nueve años cuando su madre entró en coma, situación que duró 24 años. En este periodo de tiempo tanto ella como sus familiares se volcaron en cuidarla y en quererla.

Mari Ángeles ha estado en 'La Tarde' para contar cómo fueron aquellos años: “De repente mi madre, una persona sana, cae enferma y entra en coma. Yo le preguntaba a mi hermana qué le pasaba a mamá. A los tres meses los médicos nos comunicaron que no podían hacer nada más en el hospital. Es cuando mis abuelos, porque nosotros todavía eramos pequeños, decidieron llevarla a nuestra casa”.

Mari Ángeles explica que sus abuelos nunca se plantearon llevarla a una residencia o a un centro especializado: “Ella hacía lo mismo que nosotros. La levantaban por la mañana, la duchaban y la sentaban en una silla donde pasaba el día. Yo le hablaba a mi madre, ponía música de Julio Iglesias aunque ella no me escuchará”. “Cuando era pequeña tenía muchas ganas de hablar con ella y contar todo lo que me pasaba”.

Eusebio, marido de Mari Carmen, explica cómo fue el primer encuentro con su madre: “Fue algo muy natural. Me dijo que su madre estaba enferma en estado de coma, lo afrontamos con tanta normalidad que yo me quedé alucinado con la cercanía, el cariño, la paz con la que toda la familia vívía el día a día”.

Mari Carmen ha resaltado el cariño y la unidad con la que toda su familia afrontó esta situación. 24 años que estuvieron marcados por el amor de una familia a una persona que lo que más necesitaba era el cariño de los suyos.