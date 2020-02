La historia de Francisco Violat, un astrofísico al que le diagnostican Asperger con 46 años

Ser callado o tímido, tener dificultades sociales, tal vez irritabilidad... a veces entiendes muchas cosas de manera literal, pero nada de chistes ni dobles sentidos. Incluso eso de mirar directamente a los ojos puede ser complicado. Además, es tener patrones repetitivos en el comportamiento, en como se hacen las cosas en lo que te interesa, en las actividades que haces. Lo que se ha llamado siempre “ser algo obsesivo”. Este interés intenso, ha sido clave para los logros de grandes científicos o artistas. Es lo que hizo que Newton o Einstein lograran sus metas. Te hablo del Asperger. Hoy es más fácil de detectar este síndrome en la infancia, pero el astrofísico y escritor Francisco Violat lo supo cuando era adulto... en realidad cuando se acercaba ya a los cincuenta.

Lo descubrió de forma sorprendente. Él trabajaba con 46 años en un observatorio astronómico. Y al acabar una sesión de observación un psicólogo que se encontraba allí y del que me enteraría más tarde de su profesión le dijo “Qué bien lo haces para ser Asperger”

Ese profesional le comentó que tenía todos los síntomas. Su primera reacción fue la siguiente, en palabras de Violat: "Me quedé pasmado. Poco tiempo después me hicieron los tests y efectivamente sí, me diagnosticaron Asperger".

Este diagnóstico dio un giro de 180 grados a su vida y los pocos meses se divorciaría: "Fue un detonante de circunstancias. Me encontré solo y tuve que cambiar el chip. Aprendí a comprar ropa y a darme a los demás cuando yo vivía en mi propio mundo".

Violat siempre había sido un poco distinto, pero nunca era algo muy acentuado.

Los psicólogos suelen hablar de obsesiones en este Síndrome y es cierto. Todo el mundo gira en torno a la astronomía y a la literatura. Pero esto suena muy feo, mientras “súperpoder” suena mejor aunque tiene que estar bien gestionado. Hasta los 46 años Francisco tuvo una vida... y a partir de este diagnóstico todo cambió. Actualmente da charlas, conferencias y escribe libros sobre el tema.