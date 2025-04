El hábito que haces al navegar con Chrome o Firefox por el que podrían robarte sin darte cuenta y del que alerta la Policía Nacional: cómo identificarlo y pararlo

Si te paras a reflexionar un rato y piensas en todo lo que utilizas Internet, seguro que te quedas de piedra. De hecho, en tu propio teléfono móvil, puedes ver el tiempo de uso que has hecho y te sale deglosado por aplicaciones. Ojo, porque suele ser bastante superior a lo que crees.

Y es que, nos guste o no, cada vez somos más adictos a Internet y a las infinitas aplicaciones que nos ofrece. Muchas veces, de hecho, nos vemos inmersos en este uso, pasando de una app a otra sin ningún tipo de intención más que matar el tiempo muerto.

Huelga decir que eso puede ser poco beneficioso y que tiene muchas consecuencias muy perjudiciales para nuestra salud mental e incluso física, aunque, de ellas, no te vamos a hablar hoy.

Resulta que, a mayor uso de Internet, mayor riesgo de que te roben. No es novedad que los delincuentes se han pasado a las webs y son muchos los que utilizan técnicas fraudulentas para robarte tus ahorros y, sobre todo, los datos.

Hay ciertas estafas que conocemos, casi, como la palma de nuestra mano y sabemos cómo actuar ante ellas. Ya sabemos que si nos mandan un correo electrónico pidiéndonos datos de nuestro banco, tarjeta bancaria o número de cuenta, debemos eliminar ese correo y no pinchar.

Sin embargo, los ciberdelincuentes es tan al día que terminan perfeccionando sus técnicas y haciéndonos caer, de formas diferentes, en la misma trampa. Por eso, mucho cuidado con esta nueva estafa que podría costarte tus ahorros.

La estafa a través de tus navegadores

Aunque consumimos Internet sobre todo a través de nuestro teléfono móvil o la tablet, lo cierto es que utilizamos mucho el ordenador a lo largo de nuestro día. Puede que para meternos en alguna plataforma de vídeo, para escuchar música o para trabajar, que suele ser lo más común.

Pues bien, a través del ordenador, sobre todo, pueden estafarnos con la técnica del tap naving, de la que ya alerta la Policía Nacional.

Y es que, está tan bien ejecutada, que pueden robarte sin que te des siquiera cuenta. Todo, porque cuando estás en navegadores como Chrome o Firefox te dejas muchas pestañas abiertas mientras trabajas y hacer muchas cosas.

foto estafa internet

Pues con este simple hábito, ya puedes ser víctima de una estafa que te deja sin dinero. Stella Luna de María es experta en ciberseguridad y explicaba en qué consiste esta estafa que podría costarte mucho dinero.

“Dejas la ventana abierta como algo inofensivo, pero estás emitiendo un pequeño código. Ellos reemplazan la página que tú tienes por una réplica que en algún momento te va a pedir contraseñas y datos, y ahí comienza el problema en el momento que das tus datos” explicaba.

Ciertamente, como eres tú mismo el que ha abierto esa pestaña, no te das cuenta de que han suplantado la página original por una copia, y, cuando te piden datos, como eres tú el que la ha abierto previamente, no sospechas.

“En una de esas recargas, en páginas del periódico, de tu banco... emite datos desde tu ordenador o teléfono a la página que tienes abierta y emiten un nuevo código rápidamente y lo reemplazan por una URL” decía.

Cómo identificar esta estafa y cómo pararla

Al ser tú el que has abierto la página, no tiendes a sospechar que la han suplantado y que estás dando tus datos y contraseñas a ciberdelincuentes que, en cuestión de minutos, te han vaciado la cuenta corriente.

Por eso, para Stella Luna de María es fundamental poner precauciones. Pero, ¿cómo puedes identificar que se trata de una página falsa? Como ella misma decía, mirando la URL, que cambiará con respecto a la original.

Hay que fijarse en la URL porque será falsa, pondrá la imagen igual pero pondrá otra cosa





“Si te dice que metas otra vez la contraseña es una alerta, si estás pendiente, nunca pinches link ni los adjuntos” decía sobre cómo identificar la página falsa.

Si, igualmente, no eres capaz de identificarla, lo que ella te recomienda es no pinchar nunca en ningún link y, si se trata de la página del banco, llamar a la entidad para preguntar si necesitan de nuevo tus datos o no.

“La recomendación es siempre cerrar las ventanas y si volvemos comprobar si la URL es la auténtica, no dar ningún dato. Los bancos nunca te pedirán que vuelvas a meter tus datos, y ahí es donde comienza la estafa” explicaba sobre cómo pararla.

En este caso, pide que pongas más precauciones que de normal, porque la inteligencia artificial ha hecho que todo se perfeccione. “Con la IA es todo más creíble, más real y es un peligro adicional. Cada vez intentarán engañarnos más y necesitamos más cultura tecnológica”.