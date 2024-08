El 27 de mayo de 1957 se empezó a producir y a gestar la historia del Seat 600. Aunque no fuera el primer vehículo que fabricó SEAT, si ha sido sí el más popular, ya que su incorporación a las carreteras a finales de los años 50 marcó el desarrollo de la España de la dictadura y la motorización definitiva del país.

Hay personas que cuando mueren, en realidad no se van del todo, sino que viven en nosotros y en nuestros recuerdos, ya sea a través de una foto, una prenda o un coche. Este es el recuerdo más vívido que tiene Pablo de su abuelo Miguel, esos pequeños trayectos, esas vivencias y momentos infinitos por Medina del Campo y los largos viajes en verano a Asturias en su Seat 600. Todo el mundo conocía este modelo de coche como 'la pelotilla' y rápidamente se convirtió en el transporte ideal de las familias españolas en la década de los 70. 1 de cada 4 automóviles que circulaban por las carreteras españolas era un 600.









"Ha sido un milagro"

Miguel, el abuelo de Pablo, compró el suyo en el año 1969, pero cuando falleció su familia se vio obligada a venderlo, y sin embargo, el 600 de la familia Martínez ha encontrado su camino de regreso a casa 25 años después. Hoy en La Tarde, Pilar Cisneros ha hablado con Pablo, el nieto de Miguel, sobre esta fantástica historia. Pablo tenía 16 años cuando su abuela vendió el coche de su abuelo Miguel: "Para mi sorpresa, no fue muy complicado encontrar el coche", comenta Pablo.

Es una tarea complicada el encontrar un coche que fue vendido hace muchos años, pero esto señala Pablo sobre el momento en el que decidió emprender la búsqueda del Seat 600 perdido: "Estaba en casa con mi mujer viendo fotos antiguas del coche y surgió el poder recuperarlo. Pero la sorpresa fue que todavía estaba dado de alta y en Valladolid, la ciudad donde vivo". Ante esta situación, Pablo hizo algo de lo que su abuelo estaría orgulloso de él: "Gracias a un amigo pudimos localizar al propiertario del coche en un pequeño pueblo de Valladolid, le conté la historia y se estremeció tanto que no dudo ni un segundo en venderme el coche".









"El coche va como un reloj suizo"

"El coche llevaba 14 años parado y cuando abrió el garaje se me saltaron las lagrimas", explica Pablo tras la emoción que supuso ver al coche de nuevo. Para Pablo, era el coche con el que se crió de pequeño, lo limpiaba con su abuelo, se iba en él a pasar los veranos con su abuelo, a merendar o con sus amigos. Sin duda es una historia que estremece a cualquiera y que se salda con un final feliz. "No tengo malos recuerdos, solo cuando lo vendieron, pero sin duda todos son buenos recuerdos y ahora que lo tengo jamás me voy a desprender de él", termina diciendo Pablo.









Pero, después de 14 años sin funcionar, ¿cuál era su estado? Pablo ha indicado que no hubo ningún problema en volver a poner el coche en marcha: "Estaba muy bien cuidado. Le cambié el aceite, la batería y alguna cosilla, pasó la ITV sin problemasy ahora lo utilizo todos los días cuando hace buen tiempo". Además, ha dicho que tiene un viaje pendiente por hacer con el 600: "Quiero volver al pueblo en el que veraneaba con mis abuelos, a Moal, en Cangas de Narcea".