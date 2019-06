Guadalupe, la 'Abuela de Dragones' que se hizo viral por sus comentarios sobre Juego de Tronos

Guadalupe Finaña, de 84 años, es una sevillana que se hizo viral en 2017 por una serie de vídeos, grabados por sus nietas, que inmortalizaban sus reacciones al último capítulo de la séptima temporada de Juego de Tronos. El vídeo se hizo rápidamente en las redes y consiguió miles de reproducciones. Incluso en Instagram nombrada “Abuela de Dragones”.

Con la llegada de la última temporada, después de dos años de espera, Guadalupe ha reaparecido y su fama ha ido creciendo con el paso de los capítulos. La Abuela de Dragones acumula ya cerca de 10.000 seguidores en su cuenta de Youtube y 35.000 en Instagram.

Guadalupe ha estado en 'La Tarde' de COPE para explicar el secreto de esta aventura digital: “Mi nieta Paula vive cerca de mí y me graba muchas cosas. Estábamos viendo la serie y el único disgusto que me dio fue que estaba en camisón. Cuando lo subieron mi hijo, el padre de Paula, se cogió un importante cabreo, pero yo le dije que no pasaba nada”.

Una de las cosas que ha hecho especial a Guadalupe es la forma que tiene para referirse a los personajes: “A mí el que más me gusta es el 'enano', aunque no me gusta llamarle así por si se enfada, y el que menos me gusta es el 'putero', que tiene unas formas que no me gustan nada”.

Guadalupe también ha querido remarcar la cantidad de mensajes de cariño que recibe de todas las partes de España: “Me encanta leer los mensajes que me envían. Me siento la abuela de España y también de Instagram. También recibo muchos mensajes de sitios como Nueva York y otras partes del mundo”.

Por último ha querido mandar un mensaje al presentador de 'Herrera en COPE' Carlos Herrera: “Yo estoy eternamente agradecida a Carlos Herreras porque fue el primer periodista que me entrevistó. Yo lo sigo a 'rabiar' y me encanta”.