La gravedad de la procrastinación, ¿qué es? ¿A qué se debe?

La RAE dice que es diferir, aplazar. Es decir, dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Seguro que en alguna ocasión has sido una persona procrastina: todos hemos sustituido una actividad que nos hacía sentir bien en lugar de hacer lo que realmente debíamos. El problema está en repetir este comportamiento con cierta frecuencia; es decir, en convertirlo en un trastorno crónico.

El psicólogo Ángel Peralbo, ha explicado en 'La Tarde' que “procrastinar es dejar de hacer algo que se tiene intención de hacer”.

“Esto no es solo un problema de organización o de irresponsabilidad. No todo el mundo tiene la misma dificultad, pero esto se combate no solo con intención. La procrastinación se puede ver en el día a día en nuestras casa, existe una falta de organización que nos puede pasar a todos”, ha añadido el psicólogo.

¿Sirve de algo sentirse culpable? Ángel Peralbo considera que “no sirve para nada porque no pasamos a la acción. Lo adaptativo es programar un plan y ponerse manos a la obra”.