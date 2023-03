Ghilès, analista del CIDOB: "La arrogancia de Macron es el verdadero problema"

Francia lleva días con protestas en la calle. Miles de personas se han manifestado de forma pacífica, pero no han faltado los altercados. Más de cien personas han terminado detenidas. Todo por la reforma de las pensiones, que aumenta la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años.

Lo sindicatos no están a favor de las pretensiones de Emmanuel Macron. Por una vez se han puesto de acuerdo, pero los franceses están divididos. Linda, por ejemplo, es de la opinión de que “es importante manifestar el descontento, que la gente salga a la calle y diga al Gobierno que encuentre otra solución distinta, porque es una reforma desigual”. Pero hay otros ciudadanos como Celine que son de la opinión de que “estamos obligados a trabajar. Hoy vivimos más y debemos trabajar algo más”. Ella tiene un restaurante y “en mi profesión somos independientes y no tenemos derecho a la huelga porque si no trabajamos no ganamos dinero. Pienso que los que hacen huelga son los que se jubilan pronto. Para nosotros es difícil comprenderlo”.

La Asamblea Nacional de Francia decide el futuro de esta ley, a la vez que el propio gobierno de Emmanuel Macron se enfrenta a dos mociones de censura.

La Tarde de COPE conecta con París. Primero, ha estado en la Asamblea francesa gracias a la corresponsal Asunción Serena, conociendo de cerca lo que estaba pasando. Y segundo, entendiendo lo que pasa en el país con Francis Ghilès, investigador senior asociado de CIDOB (Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona).

Desde la capital francesa, Ghilès le ha comentado a Fernando de Haro que esta reforma no ha sido bien explicada por el Gobierno galo. El experto del CIDOB confiesa que hay un problema “con el mensaje, la manera de hablar, la arrogancia, es el verdadero problema”.

Además, dice, “el partido de Macron no tiene una mayoría en la Asamblea Nacional y esto complica las cosas, provoca muchas tensiones. Un cambio tan radical en las leyes de las pensiones sin mayoría es casi imposible”.

La reforma de las pensiones es una práctica totalmente constitucional, sólo que tiene en contra el sentimiento popular: “cuando Macron salió como presidente hace 6 años prometió gobernar de manera menos piramidal, con más diálogo, y ha hecho lo contrario”.