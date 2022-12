¿La juventud actual es realmente una 'generación de cristal'? Tres jóvenes responden: "Es discriminatorio"

Los llaman “Generación de Cristal”. Son los jóvenes que tienen entre 15 y 29 años. No están de acuerdo con cómo se les define y con su supuesta fragilidad emocional. Están aprendiendo a vivir con un futuro incierto y saben que es muy probable que vivan peor que sus padres

“Vas a vivir peor que tus padres”, “lo que necesitas es formarte”, “lo que tienes que hacer es emprender”, “cuando empiezas es normal cobrar poco”, “buscamos alguien que haga de todo”, “tienes que adaptarte al cambio”, “por lo menos en casa de tus padres ahorras”, “aquí se sabe a qué hora entras pero no a la que sales”. ¿Te suenan estas frases? Si tienes entre 15 y 29 años seguro que sí, porque perteneces a la “Generación de Cristal” y has crecido con todo eso en la cabeza. La incertidumbre se ha convertido en una constante en tu vida y no es para menos. Has tenido que vivir, entre otras cosas, una pandemia, una guerra en Europa y dos crisis económicas en los últimos años. Como es lógico, nada de eso ayuda.

De hecho, los datos lo corroboran. Y es que según un estudio reciente, el 65% de los jóvenes españoles pertenecientes a esta generación ha aprendido a vivir con la incertidumbre de no saber a qué dedicarse en un futuro y la mitad de ellos se sienten frustrados por no llevar la vida que quieren. ¿Hablamos de una generación más débil que otras, más vulnerable. ¿Quizás menos tolerante a la injusticia o la precariedad laboral? Pilar Cisneros ha querido responder en La Tarde de Cope a todas y cada una de estas preguntas con Mario, Carmen y Codrin.

Mario de diecisiete años, estudiante de segundo de bachillerato en un instituto público de Madrid ha sido tajante con la utilización de este término para su generación: “No me siento nada identificado con este término. Me parece un adjetivo muy discriminatorio con nuestra generación. Realmente no somos débiles sino que nuestra generación se ha adaptado a unas circunstancias determinadas, que son diferentes a las de otras generaciones. Cada generación tiene que lidiar con unos problemas distintos. Tengo esperanza de que podamos luchar contra las injusticias que tenemos actualmente.”

Carmen estudiante de odontología de diecinueve años sobre la utilización del término generación de cristal ha puntualizado: “Creo que sí nos representa bastante. Somos una generación que ha pasado por muchos baches, sobre todo el covid. Y no tenemos las mismas oportunidades que podríamos haber tenido. Con tantas crisis la salida al mercado laboral es bastante complicada.”

Codrin estudió la carrera de derecho, está estudiando un máster de abogacía y ahora mismo está trabajando en un bufete de abogados. “Al igual que mis compañeros pienso que el término generación de cristal es bastante despectivo. Lo de cristal lo dicen por la fragilidad. Creo que tener sentimientos no te hace débil.” Codrin también señala que una de las asignaturas pendientes de esta generación es la vivienda.

Para concluir Lorenzo Silva ha apuntado que: “a lo mejor otras cosas que generaciones anteriores no valoraban tanto, pues a ahora ellos sí las pueden valorar, y señalárselas a los mayores”.































