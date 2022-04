"Fui a tirar la basura y tenía precintada la puerta": un español desvela cómo viven hoy con el covid en China

Se cumplen dos años y tres meses desde el confinamiento de la ciudad china de Wuhan al inicio de la pandemia. Aquellas imágenes de las calles desiertas y la construcción en tiempo récord del hospital que desde Occidente mirábamos sin saber... que en poco tiempo estaríamos igual. Una vez transcurrido este período, cabe preguntarse como estamos unos y otros. Hoy, la ministra de Sanidad ha propuesto que a partir del 20 de abril se relaje el uso de la mascarilla en interiores. No obstante, será obligatoria todavía en transporte público y en hospitales.

Eso aquí, en España. Pero, ¿qué ocurre en China? Allí están confinados. Hay que tener en cuenta que Shanghai tiene 26 millones de habitantes y una media de 16.000 positivos diarios. Y se confinan porque siguen la política de 'covid 0'. Las consecuencias de todo esto es que muy pocos se han inmunizado por pasar la enfermedad. Y luego, la tasa de vacunación pues es relativamente baja. No llega al 60% en toda China.









Daniel Gascón ha analizado la situación de China en 'La Tarde'. "Es un confinamiento muy severo. Ese mismo énfasis que han puesto en los test hacen que se relajen mucho o hagan menos campaña con la vacunación. De los más de 40, el 80% no tienen la vacunación completa".

Además, ha argumentado que "el descontento que pueden generar estas medidas es bastante comprensible" ¿Cómo se vive desde allí? Eladio López, 'Lalo', es un español que se encuentra residiendo en Shanghai y nos va a hacer la fotografía de la situación en esta gran ciudad. Cumple su sexto día de cuarentena total.

"SALÍ A TIRAR LA BASURA Y ME ENCONTRÉ PRECINTADA LA PUERTA"

"Estando confinado no dejas de estar en una especie de burbuja de cuatro paredes. Así que si me dices que estoy en Madrid pues sería lo mismo. En mi edificio hay un positivo en el cuarto piso y no puedo salir de aquí. Tuve cuatro días para acopiar toda la comida que necesitase", ha contado 'Lalo' en 'La Tarde'.

Si a este español se le acabase la comida, cuenta que "hay unos teléfonos en el barrio por si hubiese una emergencia y me proporcionarían formas de alimentos a domicilio". La política es que cuando alguien da positivo se les lleva a un centro de aislamiento hasta regresar a su vivienda. "Hay gente que le han mandado a pabellones y hoteles", cuenta Lalo.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Eladio ha indicado que no hay nadie que esté vigilando si sale de su edificio aunque su zona está especialmente castigada por el virus.

A todos los habitantes le han hecho una PCR. Entonces, a raíz de eso, salió el positivo en su edificio. "Salí a tirar la basura y me encontré precintada la puerta. Por eso, dije que pintaba mal". Lalo tiene una empresa de producción de vídeo y eventos y aprovecha para adelantar trabajo. Sin embargo, en su sector nota la falta de eventos.

Otra polémica es el hecho de que hay veces que el positivo lo dan padres, pueden llegar a separar a los padres de los hijos. "Sí que he visto vídeos que se han hecho virales con esto pero a raíz de ese ruido y esas quejas hoy recibimos un mail del Consulado diciendo que les habían comunicado que en la cuarentena no se iban a separar familias".

Te puede interesar: