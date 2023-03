Si fuese Irene Montero “no me atrevería a presidir una manifestación feminista”

Este 8 de marzo la manifestación por el Día de la Mujer ha quedado dividida, con convocatorias en Madrid en horarios y recorridos distintos. En una irán de la mano PSOE y Podemos para defender la ley Trans, mientras en la otra, donde estará el PP con el Movimiento Feminista de Madrid y antiguas figuras políticas del socialismo.

En La Tarde de COPE esta situación ha sido la primera en ponerse sobre la mesa en la entrevista realizada a Amelia Valcárcel, filósofa, escritora y una de las máximas exponentes del feminismo.

“No hay dos feminismos. El feminismo no se ha movido del sitio, pero tiene una maniobra de enterismo terrible”, indica, a lo que añade “hoy es una gran fecha, es un gran día, y no es lo mejor que haya dos manifestaciones. La buena, es la que lleve la agenda feminista. La buena no es la gubernamental”, termina diciendo.

Valcárcel le confiesa un detalle al respecto del 8M, algo que para ella “no es agradable” de decir sobre Irene Montero: “si yo fuera ministra de Igualdad, y como consecuencia de una ley propiciada por mí hubiera más de 720 agresores sexuales fuera de cuentas, y de esos, más del 10% estuvieran excarcelados, tratándose del delito que se trata y que tiene el nivel de reincidencia que tiene, no me atrevería a salir hoy presidiendo una manifestación feminista, de ninguna manera”. Y Amelia Valcárcel dice esto con convicción, porque es miembro del Consejo de Estado.

En su charla con Fernando de Haro asegura que después de la situación actual y después de poner ejemplos de lo que viven las mujeres en Afganistán o Irán, indica que “la situación de las mujeres en el mundo necesita bastante arreglo, todavía, para que lleguemos a una buena cosa”.

Fernando de Haro no ha podido evitar preguntarle a Amelia Valcárcel sobre lo que tanto se habla ahora de diferenciar entre “identidad biológica y género”, a lo que la filósofa responde: “Hay un canon feminista en el pensamiento”, pero “hay un canon confuso donde sexo y género son lo mismo. No, el sexo es el sexo en la especie humana, y hay dos, sexo macho y sexo hembra, y ya está, y no se puede salir de ahí”.

Las declaraciones de Amelia Valcárcel han hecho entender que está de acuerdo con lo que la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho al respecto del transfeminismo y la disforia, que no tienen nada que ver con el feminismo. Valcárcel contesta a Fernando de Haro: “Lo que es evidente es que la liberalización que nuestra sociedad ha adquirido para contemplar la homofilia, que a una persona le guste otra persona de su mismo sexo, como algo perfectamente normal, tiene mucho que ver con el feminismo. El feminismo es el que más ha contribuido a que eso se normalizara”, pero “realmente no se puede llevar el sexo por bandera. Lo que el feminismo lleva por bandera es la justicia”.

