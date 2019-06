Frisbee, de juego de playa a competición deportiva

Ya es verano y lo normal es que si vas a la playa no sea solo un ratito, sino el día entero. Ante esta situación, hay distintos tipos de personas: están los que leen debajo de la sombrilla, los que se echan en la toalla y no hay quien los mueva, los que duermen y, los que como lo de estar quieto no va con ellos, se meten en el agua, salen, juegan a las palas, al volleyball o al frisbee. ¿Tú eres de los que juega o jugaba al frisbee? ¿Y tus hijos? Ya no solo se practica en la playa, sino también en el instituto...Y es que cada vez es más habitual incluir este deporte dentro de la clase de Educación Física.

De hecho, el instituto Lope de Vega de Santa María de Cayón, en Cantabria, lo lleva haciendo desde hace años y parece que no se les da nada mal porque son el único equipo español que participa desde este lunes hasta el miércoles en el Campeonato del Mundo de Ultimate Frisbee Escolar en Le Mans (Francia)

Es la primera vez que se organiza un evento como este. En total, participan 10 equipos de nacionalidades diferentes y el nuestro está formado por 12 chicos y chicas de entre 15 y 18 años. Otilia García es profesora de Educación Física del Instituto Lope de Vega, el único participante español en este campeonato. Otilia ha contado este lunes en "La Tarde" de COPE la dinámica: "Es un deporte en el que se enfrentan dos equipos y se trata de avanzar con el disco mediante pases hasta conseguir recibirlo en una zona al final del campo. Si recibes ahí el disco, recibes puntos. Gana quien llegue primero a los puntos fijados para el triunfo. Hay gente que lo compara con el rugby, aunque en este caso el equipo contrario sólo puede quitarte el frisbee cuando esté en el aire. No está permitido el contacto físico.

Mario Abad es uno de los jugadores del equipo y ha contado también cómo se aficionó a este deporte. "Nosotros empezamos jugando enel instituto durante el creo. Y viendo que el nivel iba a ser alto, quedábamos por las tardes. Intentamos hacer primero una parte más táctica y en la segunda hacemos un minipartido donde intentamos plasmar todo lo que hemos aprendido antes", ha contado. Le gusta, sobre todo, que el equipo pueda ser mixto; es decir, jueguen chicos y chicas. Saben que no tienen grandes opciones en este torneo, pero acuden para quedar en el mejor puesto posible y divertirse. "Nosotros vamos a disfrutar y a tratar de hacer nuevos amigos", ha concluido.