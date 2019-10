La foto: "Sin la nieta, la abuela estaría en sus pensamientos"

La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El País. Es una imagen en blanco y negro de Matías Costa de su serie los Paisajes Cotidianos. . Una imagen en blanco y negro de un barrio humilde en un dia de verano. El encuadre muestra los bajos de un edificio, un coche, una puerta de metal en una fachada y un suelo de baldosines pequeños, grises, sucios, mojados por el agua de un caño. Delante de ese escenario una se ve una abuela con un vestido camisero de semiluto de lunares blancos y unas sandalias. Tiene la abuela las carnes justas para no parecer esmirriada y coge de la mano a una niñica de un par de años. Tienen la abuela y la nieta los pies en la misma linea, quizás están al borde de una calzada o de un calle. La abuela, agarrando fuerte la mano de la niña, inclina la espalda, tuerce la cabeza, mira de forma intensa a su izquierda y mientras mantiene la postura apoya una mano en una piernas escasa. Están abuela y nieta esperando la llegada de alguien o algo. La nieta, como es propio de su condición y edad, anda distraída con algún entretenimiento que está fuera de cuadro. Y la abuela sin embargo toda pendiente, toda atenta. Todo en la abuela es tensión, en la mirada y en el cuerpo. Que sorprende verla con tanta flexibilidad, con tanta energía, con tanta determinación, con tanta curiosidad. Sin la abuela la nieta andaría perdida. Sin la nieta la abuela estaría en sus pensamientos, en lo de siempre, que lleva siendo lo de siempre desde hace 60 años, estaría la abuela en la costumbre que es la madre de todos los aburrimientos y la de muchas ruinas. Sin la nieta estaría la abuela sin nada por lo que mirar y esperar, sin tener por lo qué pisar la calle, estaría la abuela con un cuerpo y un alma menos flexibles, estaría la abuela más cerca de esa muerte que es la muerte de no estar esperando que algo o alguien lleguen.