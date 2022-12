La Foto: "Un niño recién nacido nos recuerda que hemos nacido para vivir"

La foto que me ha llamado la atención hoy llega de Judea. Las protagonistas son seis mujeres. Las seis visten de modo similar, una larga túnica oscura y un pañuelo negro, gris o canela anudado al cuello, tapando la cabeza. La seis mujeres muy juntas. Dos lloran con la boca abierta, una grita lamentaciones con furia, otra gime un dolor silencioso, una congoja que le aflige las entrañas. La más expresiva se lleva a la cabeza dos manos regordetas, en su gesto hay súplica, vergüenza, no se lo podía imaginar. Las mujeres lloran porque el tirano lo ha vuelto a hacer. Sus hijos, los niños, eran tiernos y nuevos, sin ese pliegue de amargura y de ingratitud que tenemos los mayores en la comisura de los labios. El tirano no lo podía tolerar. Un niño recién nacido introduce algo absolutamente nuevo en el mundo, algo recién hecho. Un niño cuando nace revuelve el mundo y la historia, con él comienza algo totalmente diferente. Un niño es una promesa, ha sido infinitamente improbable y de forma inesperada inaugura lo que está por venir. Sí, un niño llega siempre de forma inesperada incluso cuando la hora de la cesárea está programada con tiempo. Un niño recién nacido nos recuerda que hemos nacido para vivir. Un niño recién nacido nos recuerda que en cada mañana hay un comienzo, en cada hora hay un inicio, en cada respiro un origen. Ya había niños antes de la sorpresa de la gruta, muchos niños. Y, claro, los ha habido después. Pero el niño de la gruta es como el padrino y la madrina de todos los niños. Y el tirano no quiere que nadie comience.