La foto: “Y las gentes van y vienen aturdidos por tantas decisiones como tienen que tomar”

La foto que me ha llamado la atención hoy viene de un sitio frío y está como tomada por un pájaro que sabe volar muy alto. La tierra helada y muros de nieve y granizo formando pasillos estrechos por los que andan perdidas gentes que vistas desde el cielo parecen hormigas. Las gentes parecen diligentes e insignificantes insectos a los que nadie ha nombrado, bichitos anónimos, productos mecánicos programados por la genética, efímeros suspiros. Las apariencias a cierta altura no favorecen.

Las gentes han entrado por un corredor largo, luego han tomado otro más breve que se abría a la izquierda. Y más tarde han llegado al primer cruce. El camino para los diestros tiene mucho engaño porque a los pocos pasos devuelve al comienzo. El camino de los zurdos serpentea y complica mucho encontrar la salida. El camino va, vuelve, avanza, torna, restituye, se angula, devuelve lo andado. Y las gentes van y vienen aturdidos por tantas decisiones como tienen que tomar.

En el laberinto de hielo, la libertad se convierte en condena , después de cada elección -izquierda o derecha- todo tiene la misma falta de sustancia que al principio. Desde arriba es más fácil dar con la puerta de salida, pero a ras de tierra todas las esquinas son iguales. En el laberinto de hielo después de escoger quedas tan vacío como estabas, no hay manera de estar ni medio saciado. Mejor escapar pero no es fácil. A menos que aparezca un princesa enamorada y pura con un carrete de hilo. Sin amistad provechosa no hay salida.