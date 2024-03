La foto de Fernando de Haro: "Sobre la piedra dura y pulida, duerme con la madre buena"

Foto en el interior de una gran mezquita. Foto del segundo piso, o del tercer piso de la mezquita que parece redonda. Una luz blanca, irreal, baña la cúpula y las enormes columnas del oratorio. Siete mujeres siete rezan de espaldas a la cámara. Mujeres devotas, atentas, con velos y túnicas rosas, azules, negras, velos y túnicas rematadas con bonitos encajes y cenefas. Las mujeres elegantes, junto a una barandilla, elevan la mente y el corazón hacia el Clemente y el Misericordioso. Detrás de las madres y las abuelas una niña y un niño. La niña descalza, con un trajecito de lavanda juega con sus manos. El niño también descalzo está tendido sobre un suelo de grandes losas de mármol. El niño está tendido y dormido boca abajo sobre la piedra dura y pulida. Las manos extendidas y los brazos en alto, rendido, la cara sin defensa. A la nanita nana, el niño tiene sueño, bendito sea, el niño tiene un ojo cerrado y otro no lo puedo abrir, ni higos ni castañuelas, el niño vencedor de las flores y de las alondras no se despierta. El niño confiado sabe que su madre está cerca y le florecen en los huesos los sueños tranquilos. Del ombligo le arranca al niño una maroma de plata, un arroyo claro y una fuente serena que se vacía en la madre buena. A la nanita nana, el niño tenía sueño, bendito sea, tiene un ojo cerrado y otro no lo puedo abrir, ni higos ni castañuelas, el niño vencedor de las flores y de las alondras no se despierta. Duerme con la madre buena.