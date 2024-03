Foto de Fernando de Haro: "Un silencio y un dolor que todavía no tiene ni palabras"

Foto de un ayer cercano y lejano. Foto que a los jóvenes les parece de un pasado remoto y a los maduros les recuerda algo que todavía ocurre. Foto con la estación iluminada, con la luz fría de las despedidas encerrada tras los cristales opacos de la estación que velan y desvelan el destino final. Es de noche, hace frío, llueve, Madrid es una ciudad de un millón de vivos que han salido a la calle, que han salido a manifestarse, que se cubren con paraguas que lloran, que callan, con un silencio jamás oído, con un silencio y un dolor que todavía no tiene ni palabras ni gritos ni llanto desgarrado solo unas lágrimas mansas que caen por las mejillas sin ruido, con una congoja desconocida, una congoja como si cada muerto, 193 muertos, fuera el novio, el hermano, el hijo robado por un monstruo incompresible, despiadado. Madrid es una ciudad de un millón de vivos que han salido a la calle para buscar el dolor de los otros, , para buscar la amistad del desconsuelo. Madrid es un una ciudad de un millón de vivos que ha salido a la calle con un agujero negro entre el hombre y el cuello, una ciudad que no sabía hasta ese momento como de lejanas pueden parecer las palabras alegres que se dicen al subir al tren muy temprano, que no sabía como de lejano puede parecer el contento de un pincho de tortilla, de una broma, como puede parecer de lejana esa despreocupada manera de ir y volver al trabajo cuando te matan, cuando te pisotean, cuando te quitan lo que más quieres, cuando te amenazan, cuando te usan. Madrid es una ciudad de un millón de paraguas que lloran, Madrid es un agujero negro que pide en silencio una justicia sin fin, una reparación sin fin, una victoria sin fin.