La foto de Fernando de Haro: "El recuerdo de alguien que conocía bien a los protagonistas"

La foto de hoy la he encontrado en un blog muy curioso, un blog que se llama Toledo Olvidado en el que se rescatan desde hace muchos años retratos de la ciudad. En este caso la foto es de aquellas reveladas sobre papel sepia, en blanco y negro, con un tono mate. Ha debido de estar guardada con poco cuidado porque esta rayada. Al fondo un espigón que entra en el Tajo y después el cauce del río que se encabrita con algunas piedras. Y mirando a la cámara, un padre y un hijo. Los dos están en traje de baño. El padre, joven, no se ha despeinado y lleva la raya en medio. Sujeta, inclinado, la cámara de una rueda en la que está repanchigado el niño. Tampoco la criatura se ha mojado mucho. El agua no les alcanza para mucho, al padre se le queda en la pantorrilla. Para bañarse completos tendrían que tumbarse y pegar la espalda al fondo y empeñarse en no moverse aunque el agua esté fría porque a poco que se menearan se saldrían de la poza. La foto despertaba en una madre, en un hermano, en una novia un recuerdo alegre o nostálgico, o dolorido. El recuerdo de alguien que conocía bien a los protagonistas. Nosotros solo vemos a un padre y a un hijo, quizás se llamaban Jesús y Jesusito, quizás uno de ellos murió en trágicas circunstancias, o quizás fue presidente de la Diputación. Nosotros vemos a un padre y a un hijo un día de verano de Toledo, con el canto de la chicharra en los oídos, con la siega ya terminada, con la noche sin refrescar en la piel, con el bochorno emboscado en las calles de piedra. Vemos a un padre y un hijo chapoteando en un agua que no llega a estar fresca y que no les alcanza para el baño. Lo de que algo no alcance sí que lo conocemos.