La foto de Fernando de Haro: "¿Quién querrá a mi hijo más que yo lo quiero?"

Foto tomada en un hospital. Es una foto de un hospital pero no se ven ni camas, ni médicos, ni aparatos sanitarios. Solo un tubito de plástico que une a una madre y a su hijo a no se sabe qué. La madre sostiene en su regazo al bebé que es muy chiquito Lo arropa con una manta gorda y fea. La madre tiene unas manos pequeñas de color trigueño. Entre los dedos sostiene un biberón de leche con la tetina roja. Que no daría la madre porque su hijo creciera bien, porque le riera la boca y la viuda. Que no haría por evitarle el llanto y el hambre. La madre, aunque es joven, sabe que eso es imposible. El niño, pelón, es chato y una gran vena le cruza desde la coronilla a una oreja. Mira sin mirar a su madre. La piel blanca como una bandera de paz. En el rabillo del ojo se le ha quedado atascada una lágrima que no sabe si rodar o quedarse quieta. La madre le canta. Nana nanita era mi niño tiene sueño bendito sea, bendito sea. Y la madre se acuerdo de cuando lo trajo al mundo. Le reían a la madre las entrañas castigadas. Le miraba, como ahora, la cara a su hijo. Ese hijo que desde hace meses esperaba conocer. Ese hijo que empezaba a no ser su hijo. Era su hijo pero no era completamente suyo. . ¿Que será de esta criatura?, se pregunta la madre. ¿Qué le dará la vida, que le quitará la vida? ¿A qué dirá sí, a qué dirá no? ¿Quién le dará alegría, quién lo humillara? ¿Quién querrá a mi hijo como lo quiero yo? ¿Quién querrá a mi hijo más que yo lo quiero ?