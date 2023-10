La foto de Fernando de Haro: "Y que se habían quedado sin una buena parte de su tierra..."

Foto tomada a las puertas de un hospital. Las farolas del hospital iluminan una noche negra, negra de furor y de pena. Una docena de hombres se arremolinan en torno a una camilla. Algunos solo miran sorprendidos. Dos voluntarios con chalecos naranjas y un militar empujan las ruedas. Uno de ellos grita dando instrucciones con gesto desencajado. Otro parece llorar y el tercero solo vuelca todas sus energías en llegar cuanto antes. Transportan a un vecino con la camiseta subida, y con una gran tripa al aire. El vecino tiene los brazos abiertos como un Cristo, ha perdido la conciencia. Lleva encima un enfermero que se le ha subido a horcajadas e intenta reanimarlo. Con todas sus fuerzas presiona el esternón para que la sangre siga circulando. Para que no deje de respirar, para que el cerebro esté alimentado, para que no se vaya. Ni el enfermero, ni el soldado, ni los camilleros olvidarán este día. Es lógico que no puedan olvidarlo. Tampoco Judas el Galileo, hace 2.000 años podía olvidar las ofensas de los romanos. Y se lanzo a la lucha armada. Era lógico. Tampoco el general Tito podía olvidar la insubordinación de los israelitas. Y arrasó el templo de Jerusalén. Era lógico. Tampoco los israelitas olvidaron dos milenios de destierro y el antijudaismo y que los llamaran marranos y no olvidaron la Shoah. No se podía olvidar. Y decidieron volver a Palestina. Y era lógico. Y los palestinos árabes no pueden olvidar que esa historia no tenía nada que ver con ellos y que se habían quedado sin una buena parte de su tierra. Y los israelíes no podían olvidar que los árabes quisieron acabar con ellos. Y era lógico. Y así hasta ahora