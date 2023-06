La foto de Fernando de Haro: "Un nuevo nacimiento siempre es un mundo que comienza"

La foto de hoy está tomada en una noche muy oscura, muy gris. La cubierta del barco retratado es gris. Gris acero, gris grave, gris de muerte. El barco es un gran lanchón guarda costas que está amarrado en un puerto griego. Dos jóvenes trabajan sobre la cubierta iluminados por focos fríos que ni calientan ni encienden un consuelo. Los dos jóvenes cargan con una bolsa negra donde hace unas horas sus compañeros han metido los restos mortales de un desconocido. Restos mortales, que dos palabras tan crueles. El que estaba vivo ya es solo un cuerpo difunto. Ya no está allí el muerto y sus manos y sus labios ya no son él. La terrible, la terrible apariencia de que todo es nada. La madre del ahogado posiblemente se llamaba Fátima. Y el ahogado probablemente se llamaba Brahim. Fátima trajo al mundo a Brahim cuando era muy jovencita. Y ahora seguramente se acuerda de ese momento, del primer momento, después de los dolores del parto en que lo tuvo en sus brazos. Se acuerda de su sorpresa. Fátima se dio cuenta de que el ligero peso que acunaba en sus brazos era el comienzo de un nuevo mundo. Un nuevo nacimiento siempre es un mundo que comienza. Fátima sabía que ella e Ibrahim tendrían que morir algún día. Y cómo hubiera querido evitarle una muerte de ahogado. Fátima sabía que ella e Ibrahim tendrían que morir algún día pero después del parto también supo que los hombres no nacen para morir sino para ir de comienzo en comienzo. Fue un milagro que naciese Ibrahim y lo que ha comenzado como un milagro no puede acabar como algo ordinario, como algo tan ordinario como un final definitivo, como una nada definitiva. Los hombres nacen para nacer.