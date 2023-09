La Foto de Fernando de Haro: "Habrá que buscar otro camino"

Foto de un derrumbe. Es una foto tomada desde arriba, con lo que se ven bien los detalles. Una carretera hace curva a los pies de un bloque de apartamentos. Apartamentos nuevos, con terrazas blancas y cristales por barandillas para que no se pierda un detalle del paisaje. Para que se vean bien las olas. Apartamentos con dos piscinas que miran al Océano Pacífico. Justo debajo de la piscina más grande, la carretera se ha venido abajo. Y donde antes había asfalto ahora hay un gran socavón en el que cabría otro bloque de pisos. Socavón de tierra oscura y bien regada que llega casi hasta el borde del mar, como una playa nueva. Al borde del gran agujero pasea un hombre que parece muy chiquitito, en realidad lo es. Va y viene delante del precipicio como un león en una jaula, como un padre a la puerta del paritorio, como un comprador tímido al que no le gusta regatear. Hasta hace muy poco la curva que ha desaparecido era una más de las curvas y de las rectas que conducían a un cierto destino. Ahora es la curva que ha desaparecido y ha desaparecido para dejar a los vecinos de la zona sin poder llegar a cierto destino. El destino sigue estando donde estaba, con sus carteles, con sus casas blancas, con sus calles, con sus bares y sus gentes. Pero ya no hay manera de llegar. El pueblito al que llegaba la carretera, el pueblito al que todos quieren ir se ha quedado lejos. Inalcanzable la meta, indescifrable el alfabeto, incomprensible la lengua. Habrá que buscar otro camino.